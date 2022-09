Un effet papillon indique des problèmes pour Polygon’s MATIC ce matin | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon glisse sur le dos des principaux problèmes européens, les prix du gaz atteignant de nouveaux records.

Le prix MATIC subit des vents contraires de la part de plusieurs pays européens qui doivent émettre des renflouements d’urgence pour les fournisseurs d’énergie.

Le troisième plus grand bloc économique pourrait plonger le monde dans une profonde récession.

Le prix du Polygon (MATIC) devrait faire un grand pas en avant alors que l’action des prix dégringole dans un effet domino qui crée trop de vents contraires à supporter pour les haussiers. Les positions sont vendues en tant que réservoirs de l’indice de force relative. Attendez-vous à voir une nouvelle vente cette semaine car un revirement est loin d’être proche, et un défaut d’un fournisseur d’énergie en Europe pourrait déclencher un effet domino de Lehman Brothers.

Le prix MATIC fait face à une crise de 2008

Le prix du Polygon chute de plus de 3% pendant les heures de négociation européennes à la suite de nouvelles dimanche soir selon lesquelles la Finlande et la Suède ont dû renflouer quelques sociétés énergétiques qui étaient proches de la défaillance. Le risque de défaillance d’un fournisseur d’énergie dans la région européenne pourrait déclencher un effet domino massif qui égalerait ou même succéderait à l’effondrement de Lehman Brothers en 2008. Les investisseurs fuient les actifs à risque et recherchent des refuges sûrs avec beaucoup de force du dollar, étranglant les crypto-monnaies encore.

Le prix MATIC est actuellement suspendu à un fil sur le dos de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours près de 0,862 $. Tant que cela tient, la tendance haussière est toujours assurée. Bien que, si ce SMA de 55 jours cède la place aux baissiers, attendez-vous à voir un effondrement à 0,750 $ avec 15 % de pertes

MATIC/USD Graphique journalier

Avec le support du SMA à 55 jours, un scénario alternatif pourrait proposer un retour à la hausse une fois que la réaction initiale du marché aux nouvelles négatives sur l’euro commencera à s’estomper. Attendez-vous à ce que l’action des prix revienne à 0,900 $ avec un objectif de profit à 0,960 $ de retour sur les prédictions. Cela indiquerait un solide 9% de gain pour les traders à réserver.