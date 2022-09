Le prix BTC voit une nouvelle confrontation de 20 000 $ – Cinq choses à savoir sur Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) commence la deuxième semaine de septembre en essayant toujours de cimenter 20 000 $ comme support alors que les traders prennent le contrôle.

La plus grande crypto-monnaie émerge d’un week-end latéral avec une clôture hebdomadaire presque exactement à la barre des 20 000 $ – mais ce niveau psychologique important est déjà en difficulté.

Les attentes ont déjà favorisé une nouvelle baisse au cours de ce mois – le phénomène dit de «septembre», qui voit normalement le prix du BTC perdre du terrain en septembre – et jusqu’à présent, il y a peu de preuves que cette année sera différente de la plupart.

Le BTC/USD est en baisse de 1,5 % en septembre 2022, et bien que les pertes soient modestes, de nombreux catalyseurs potentiels se profilent à l’horizon.

Les turbulences macroéconomiques restent le nom du jeu dans une grande partie du monde, l’accent étant de plus en plus mis sur l’Europe à mesure que la crise de l’énergie se déroule et que l’euro atteint son plus bas niveau en vingt ans par rapport au dollar américain.

Les actions sont également en difficulté face à un billet vert toujours solide, laissant peu de place à une cassure à la hausse des crypto-monnaies.

Cela dit, les signaux de fond des prix macro BTC ont afflué au cours des dernières semaines, ce qui a permis à une poignée d’analystes de rester tranquillement confiants quant aux perspectives.

Cointelegraph examine cinq déclencheurs potentiels de prix Bitcoin pour la semaine à venir, alors que 20 000 $ constituent l’objectif principal.

BTC vient de sceller la clôture hebdomadaire de 20 000 $

Les traders Bitcoin ont eu la vie facile ce week-end, car un manque de volatilité a entraîné deux jours de fluctuation autour de 20 000 $.

L’absence de direction générale a signifié que les prédictions de prix existantes sont restées intactes, même la clôture hebdomadaire elle-même continuant à laisser le marché deviner.

Cela s’est présenté sous la forme de pratiquement exactement 20 000 $ sur Bitstamp, suivi d’une pression à la baisse sur les prix dans les premières heures de la nouvelle semaine, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView.

Graphique bougie BTC/USD 1 semaine (Bitstamp). Source : TradingView

Les commerçants s’attendant déjà à un nouveau test de niveaux inférieurs proches des 17 600 $ de juin, n’ont cependant vu aucune raison de modifier leur perspective.

Le commerçant populaire Il Capo de Crypto a réitéré ses plans pour une courte compression vers 23 000 $, suivie d’une inversion avec 16 000 $ comme plancher potentiel.

Le trader Cheds, quant à lui, a confirmé que le graphique de 4 heures « continue de se situer » après avoir rebondi des creux de la fourchette à la clôture hebdomadaire.

Dans sa dernière mise à jour, TMV Crypto a révélé un biais à la baisse sur les mêmes délais, mettant en évidence les données de l’indice de force relative (RSI).

« H4 RSI est baissier pour le moment. perdre 19700 prendrait $ btc pour balayer les plus bas d’août et se rapprocher des plus bas de juillet de 18777 », disait-il:

Si les traders peuvent inverser les niveaux de 19986,5 sur H4, le support cherchera alors à atteindre 20,8.

Les données de la ressource d’analyse en chaîne Material Indicators, quant à elles, ont montré que les traders « se battaient » pour 20 000 $ à la clôture, avec un nouveau support d’offre entrant immédiatement en dessous dans le carnet de commandes de Binance.

« Faire attention. Cette semaine va être épicée », a conclu un tweet ultérieur après la clôture.

La crise énergétique en Europe effraie le stade macro

Sur les marchés macroéconomiques, la Réserve fédérale devrait passer au second plan cette semaine avec d’importantes données économiques attendues le 13 septembre sous la forme de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois d’août.

Cependant, les traders d’actifs à risque ont peu de chance de se reposer, car les événements en Europe offrent déjà un nouveau théâtre de volatilité.

Au 5 septembre, l’euro s’échangeait à son plus bas par rapport au dollar américain depuis septembre 2002, après être passé sous 0,99 $.

Graphique bougie EUR/USD 1 heure. Source : TradingView

La faiblesse provient de l’instabilité des marchés de l’énergie. La Russie, qui devait rouvrir son gazoduc Nord Stream 1 ce week-end, a soudainement changé de cap sur des problèmes de maintenance, l’approvisionnement en gaz devant désormais être suspendu indéfiniment.

Ceci, à son tour, faisait suite à l’annonce que l’Union européenne prévoyait de mettre en place un plafonnement des prix de l’énergie russe conformément au G7, à laquelle la Russie a répondu en menaçant d’arrêter toutes les importations d’énergie.

En conséquence, les marchés du gaz augmentent une fois de plus au début de la semaine, après avoir chuté par rapport à des sommets records.

Pour Arthur Hayes, ancien PDG du géant des produits dérivés BitMEX, la seule voie pour l’euro était probablement vers le bas.

Réitérant une hypothèse précédente d’un article de blog plus tôt cette année, Hayes a décrit l’euro comme entrant dans une « boucle catastrophique » au cours du week-end.

« Soit : 1. La liquidité en USD augmente pour faire baisser la valeur du dollar et aider l’Europe à payer sa facture d’importation d’énergie Soit 2. L’Europe atteint une détente avec la Russie. Je suppose que la troisième option est d’éteindre le chauffage industriel et résidentiel », a-t-il écrit.

L’ampleur de la crise est telle que même PlanB, créateur des modèles de prix Stock-to-Flow Bitcoin, a suggéré qu’une opportunité d’achat à la baisse devrait passer après les besoins de base – même avec BTC / USD proche des creux de deux ans.

« Les gens qui doivent choisir entre la nourriture et l’essence ne devraient pas acheter de Bitcoin », a-t-il tweeté la semaine dernière.

Le dollar américain atteint des sommets en deux décennies

Comme la semaine dernière, un vent contraire persistant pour les crypto-monnaies et les actifs à risque se poursuit plus largement sous la forme de la force du dollar américain.

L’indice du dollar américain (DXY) a forgé une tradition d’atteindre des sommets sur vingt ans tout au long de 2022, et septembre n’a pas fait exception à la tendance.

Cela dit, DXY a dépassé 110 pour la première fois depuis juin 2002 cette semaine, l’euro n’étant qu’une des multiples victimes fiat résultant de sa course haussière effrénée.

Indice du dollar américain (DXY) Chandelier à 1 mois. Source : TradingView

« L’ancienne résistance a été testée à nouveau comme un support que personne ne veut voir du dollar », a résumé Scott Melker, le commerçant populaire et animateur de podcast connu sous le nom de « Le loup de toutes les rues », au cours du week-end.

« $ DXY brise actuellement la résistance de plusieurs décennies à 110. $ BTC se consolide et a cassé son drapeau baissier quotidien il y a 2 semaines », a poursuivi le commerçant populaire Roman.

« J’ai du mal à voir un cas haussier ici si le DXY continue. Je m’attends à un vidage des stocks et de la cryptomonnaie.

Cheds, quant à lui, a mis en ligne un graphique DXY montrant l’action des bandes de Bollinger exigeant une volatilité continue sur les délais quotidiens.

Hodlers continue de gagner en force

Dans le style classique du marché baissier, les détenteurs à long terme (LTH) se battent pour affronter la tempête des prix BTC – et établissent des records locaux dans le processus.

Les données de la société d’analyse en chaîne Glassnode cette semaine confirment que même les pièces achetées pour la dernière fois il y a à peine un an deviennent de plus en plus inactives.

Les acheteurs, malgré les pertes non réalisées, refusent de capituler.

Le pourcentage de l’offre de BTC désormais stationnaire dans son portefeuille depuis un an ou plus a ainsi atteint un nouveau record historique de 65,78%.

2022, montre également Glassnode, a vu une accentuation marquée de la trajectoire hodl d’un an ou plus, indiquant un renforcement de la résolution parmi la majorité des LTH.

Tableau du pourcentage d’approvisionnement en bitcoin dormant pendant 1 an ou plus. Source : Glassnode/Twitter

Dans le même temps, une mesure complémentaire, la quantité de pièces conservées ou autrement coupées de la circulation dans l’ensemble, a atteint son plus haut niveau en près de deux ans.

Les pièces conservées ou perdues totalisent désormais 7 464 791 BTC.

Tableau des pièces bloquées ou perdues de Bitcoin. Source : Glassnode/Twitter

La semaine dernière, entre-temps, une autre ressource de surveillance Whalemap a noté que le prix au comptant du Bitcoin était tombé en dessous du prix réalisé global des pièces entre un et deux ans.

«Il n’y a eu que 3 fois dans l’histoire de $ BTC qu’il était inférieur au prix réalisé des détenteurs de 1 à 2 ans. C’est maintenant le 3e », a commenté l’équipe de Whalemap.

Tableau annoté du prix réalisé par Bitcoin. Source : Whalemap/Twitter

Le prix réalisé fait référence au prix global auquel une cohorte spécifique de BTC s’est déplacée pour la dernière fois. Le prix réalisé combiné de Bitcoin se situe actuellement à environ 21 600 $.

Le sentiment revient à son plus bas niveau en six semaines

Dans l’ensemble, il semble que le marché de la cryptomonnaie ait entièrement retracé sa phase haussière, qui a débuté dans la seconde quinzaine de juillet.

Ceci est illustré, comme toujours, par le Crypto Fear & Greed Index, la jauge de sentiment classique qui n’a atteint que 20/100 au cours du week-end.

Maintenant fermement de retour dans la zone de « peur extrême », l’indice a plus que diminué de moitié au cours des trois dernières semaines seulement, ce qui montre l’ampleur du froid soudain ressenti par les acteurs du marché.

La dernière fois que 20/100 a émergé, c’était le 18 juillet.

Indice Crypto Fear & Greed (capture d’écran). Source : Alternative.me

À la fin du mois dernier, entre-temps, PlanB a qualifié le sentiment actuel d’historiquement effrayant en raison de la distance entre le prix au comptant et le prix réalisé.

« Tout le monde de l’OMI et leur mère s’attendent à une méga récession mondiale et à l’effondrement de tous les marchés, c’est-à-dire que la majeure partie doit être intégrée. Le moindre soupçon de reprise pompera les marchés », a-t-il ajouté dans des commentaires associés.