Collectionnez les moments de la FIFA dans le temps avec le lancement de NFT à la Coupe du monde du Qatar 2022 | Cryptomonnaie

L’instance dirigeante mondiale du football, la FIFA, a annoncé le lancement d’une collection basée sur la NFT lors de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.

Les clips NFT de la Coupe du Monde de la FIFA seront connectés à la blockchain Algorand, le partenaire et fournisseur de portefeuille de l’événement.

Le volume mensuel de NFT a diminué de 68 % de mai à août 2022, le marché de la cryptomonnaie ayant été frappé par un bain de sang.

Les clips NFT de la Coupe du Monde de la FIFA seront lancés lors de l’événement Qatar 2022. Les fans de football ont la possibilité de posséder un morceau du trophée et des moments dans le temps grâce à la collection NFT.

Lisez aussi : Comment les utilisateurs de Coinbase ont fait 100x sur la crypto en exploitant un bug

La FIFA adopte les NFT liés à des moments précis de la Coupe du monde de Qatar 2022

L’instance dirigeante du football, la FIFA, a adopté les objets de collection numériques pour le lancement de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. La collection basée sur NFT comprendra des clips classiques de l’histoire de la FIFA. FIFA + Collect sera lancé d’ici la fin septembre 2022 et les fans de football pourront posséder et échanger des « moments dans le temps ». Les objets de collection NFT sont l’occasion pour les fans de posséder un morceau de la Coupe du monde.

Algorand blockchain, le partenaire blockchain et fournisseur de portefeuille de Qatar 2022, sera connecté aux clips NFT de la Coupe du Monde de la FIFA. Les fans pourront collecter et « posséder » les moments clés de l’événement sportif sous la forme de NFT. FIFA+ Collect est une plate-forme qui offre un service grâce auquel les fans peuvent posséder de l’art, des images et des moments tout au long du tournoi.

Le service FIFA+ Collect sera également proposé pour la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, après son lancement en septembre.

Romy Gai, directeur commercial de la FIFA, aurait déclaré :

Le fandom change et les fans de football du monde entier s’engagent dans le jeu de manière nouvelle et passionnante. Cette annonce passionnante rend les objets de collection de la FIFA accessibles à tous les fans de football, démocratisant ainsi la possibilité de posséder une partie de la Coupe du Monde de la FIFA.

Semblables aux souvenirs sportifs, les NFT ouvrent une opportunité accessible aux fans de football du monde entier de s’engager avec le jeu et leurs joueurs préférés. FIFA+ Collect sera disponible sur tous les appareils Web et mobiles pour que les fans puissent collectionner des souvenirs sportifs numériques.

Le volume des échanges NFT continue de baisser

Nekoz, un analyste crypto pseudonyme, a observé une baisse de 68 % du volume mensuel des échanges NFT depuis mai 2022. La baisse du volume NFT est attribuée aux coûts élevés du gaz et au bain de sang qui a frappé le marché de la crypto.

La baisse du volume des échanges NFT pourrait voir un renversement avec une adoption plus élevée par les fans de football du monde entier.

Volume NFT mensuel