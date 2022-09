Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: BTC montre le potentiel d’un rallye de reprise | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin continue de se débattre, mais un balayage de 19 511 $ suivi d’une reprise rapide pourrait déclencher une reprise à 20 692 $ et 21 874 $.

Le prix Ethereum suit les traces de Bitcoin et pourrait chuter à 1 471 $ pour combler le déséquilibre.

Le prix d’ondulation montre une formation de triangle ascendant prévoyant une cassure de 25% dans une perspective à long terme.

Le prix du bitcoin révèle un début de semaine baissier, ce qui permettrait aux teneurs de marché de collecter la liquidité tant attendue de l’arrêt de vente. Ce développement est extrêmement important car il pourrait jeter les bases d’un prochain rallye de récupération à l’échelle du BTC et de l’altcoin.

Le prix du Bitcoin fait allusion à la volatilité

Le prix du Bitcoin a créé des creux égaux à 19 511 $, ce qui coïncide également avec le creux d’août, ce qui en fait un niveau extrêmement important à surveiller. Un balayage de la barrière susmentionnée pourrait fournir le signal d’achat d’une reprise, qui sera principalement motivée par un retour au prix moyen après un krach de 10 %.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Bitcoin remonte à 20 692 $, soit le point médian de la fourchette de 21 874 $ à 19 511 $. Cependant, franchir cet obstacle entraînera un balayage du niveau de 21 874 $.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

Alors que les choses semblent prometteuses pour le prix du Bitcoin, un chandelier quotidien proche de 19 511 $ pourrait entraîner l’invalidation du rallye de reprise. Cette évolution invalidera également la thèse haussière et pourrait encore s’effondrer à 18 752 $.

Le prix d’Ethereum dépasse les signaux baissiers

Le prix Ethereum suit le prix Bitcoin et tente de passer en dessous du niveau de retracement Fibonacci de 50% à 1 563 $. En cas de succès, cela confirmera une cassure baissière et déclenchera une baisse mineure à 1 531 $.

Selon la pression de vente, le prix d’Ethereum pourrait atteindre 1 505 $ et combler le déséquilibre, passant de 1 471 $ à 1 454 $.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum bascule à 1 706 $ dans un plancher de support, cela invalidera la thèse baissière. Cette évolution pourrait voir ETH revoir 1 730 $ et, dans certains cas, 1 800 $.

Le prix d’ondulation prêt à faire un grand pas en avant

Le prix de l’ondulation a produit trois creux plus élevés distinctifs et cinq sommets égaux à 0,381 $ depuis le 13 juin. La connexion des lignes de tendance à ces points de basculement révèle un triangle ascendant. Cette formation technique prévoit une hausse de 25 %, déterminée en ajoutant la distance entre le premier sommet du swing au plus bas du swing et le point de cassure à 0,381 $.

Cependant, le prix Ripple et son voyage vers le nord seront confrontés à un obstacle à 0,439 $, franchir ce niveau mettra l’objectif de 0,477 $ à portée de main.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Indépendamment des perspectives haussières, les investisseurs devraient se préparer à un balayage des plus bas du 29 août à 0,318 $. Cependant, un retournement de ce niveau, créant un creux plus bas sans reprise invalidera la thèse haussière du prix Ripple.