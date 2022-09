Pourquoi Shiba Inu monte-t-il? Shiba et TAMA semblent optimistes pour 2022 | Cryptomonnaie

Il se passe beaucoup de choses sur le marché de la cryptomonnaie en ce moment même, et il semble que les pièces qui ont été en quelque sorte oubliées semblent réapparaître et faire sensation ces jours-ci.

Elon Musk, un milliardaire avec une opinion assez forte sur tous les événements dans le monde de la cryptomonnaie, a été assez vocal à propos de Shiba Inu, et les gens ne peuvent tout simplement pas comprendre pourquoi.

Shiba Inu est-il la meilleure pièce de monnaie à investir dans ce marché baissier actuel ? Ou est-ce que d’autres crypto comme Tamadoge prennent le contrôle de la capitalisation boursière des pièces meme. Découvrez ci-dessous pourquoi Tama pourrait être la meilleure option pour investir en 2022.

Comment Shiba Inu a-t-il évolué ?

Il y a eu une annonce qu’il y aura le métaverse de Shiba Inu appelé Oshiverse. Ce que nous pouvons voir jusqu’à présent, c’est que Shiba Inu s’adapte aux demandes du marché encore plus rapidement que prévu. Avec autant de projets annoncés ou déjà en cours, il n’est pas étonnant que les fondateurs de Shiba Inu souhaitent proposer quelque chose de nouveau à leur fidèle public.

C’est l’une des pièces les plus vues sur Twitter, la plate-forme de médias sociaux qui a montré à de nombreuses reprises jusqu’à présent qu’elle dicte les tendances et influence grandement l’opinion des passionnés de crypto qui cherchent à investir dans une nouvelle pièce intéressante ou simplement à en savoir plus sur certains. pièces qui attirent l’attention à maintes reprises.

Prédiction de prix Shiba Inu

Vous trouverez ci-dessous la prédiction de prix et l’attente de l’action des prix pour Shiba Inu pour les années à venir.

An Prix 2022 0,00002954 $ 2023< 0,00006 $ 2025 0,00075 $

Avec tous les scénarios macro et crypto négatifs, il est peu probable que Shiba Inu atteigne bientôt le prix de 1 USD.

Une chose dont vous pouvez être certain, cependant, est que chaque fois que Bitcoin sort de la volatilité et entre dans une tendance haussière, les gens sautent dans les pièces meme et les altcoins juste après. Et en parlant de volatilité, Shiba Inu est l’une des pièces de mème les plus volatiles de 2022. Après avoir sauté dans le top 20 des pièces l’année dernière, elle a complètement chuté, se retirant du top 20 des pièces. Maintenant, avec une récente augmentation des prix, il se rapproche à nouveau des 15 meilleures pièces par capitalisation boursière. Gardez à l’esprit qu’il est très peu probable que vous voyiez des gains potentiels de 10x+ en investissant dans le Shiba Inu à court terme.

Cependant, d’autres pièces de mème qui ont été lancées récemment, telles que Saudi Shiba Inu et Tamadoge, sont beaucoup plus susceptibles de vous faire gagner 10 fois. Plus précisément, Tamadoge est la pièce meme qui a le plus grand potentiel car elle est en prévente. Les pièces en prévente sont les plus susceptibles de réaliser des gains plus importants à court terme. Tamadoge a déjà levé plus de 4 millions de dollars en moins d’un mois.

Quelle est la meilleure pièce dans laquelle investir cette année ?

Si vous n’êtes pas sûr de ce qui se passe avec Shiba Inu et que vous souhaitez commencer à investir dans quelque chose d’intéressant et de précieux, il existe une nouvelle pièce de mème qui attire vraiment l’attention des passionnés de cryptomonnaie du monde entier. Le fait qu’il ait levé un million de dollars en quelques semaines lors de la prévente en dit long sur le potentiel de cette pièce. C’est un projet intéressant qui relie le jeu pour gagner des jeux, des métaverses et des NFT d’une manière innovante qui s’accompagne de beaucoup de plaisir. C’est sûrement l’un des projets les plus excitants du moment.

Les nouveaux investisseurs qui ne savent tout simplement pas si c’est le bon moment pour investir doivent savoir que c’est KYC sur CoinSniper et également audité par Solid Proof. La transparence et l’équité sont des priorités absolues dans cet écosystème complexe qui cherche à rassembler la communauté des personnes intéressées à passer du temps à faire quelque chose de divertissant tout en gagnant en même temps. Le but de cet écosystème complexe est d’avoir un animal de compagnie Tamadoge et de lui donner de la nourriture, de l’eau et tout ce qui est nécessaire pour l’élever. Afin de mettre à niveau votre animal de compagnie et de gagner des Dogepoints, vous pouvez acheter les articles recherchés dans le magasin sur la plate-forme et progresser dans le classement. Il existe de nombreuses façons de personnaliser votre animal de compagnie et de vous amuser tout en le faisant.

L’entonnoir vers Tamadoge indique qu’en fin de compte, une personne arrivera au sommet du classement et obtiendra les prix les plus impressionnants. La prévente se terminera le 2 septembre, et c’est maintenant l’occasion idéale pour les investisseurs de participer à ce processus et vous pouvez facilement le faire aussi. Tamadoge est tout aussi intéressant pour les joueurs occasionnels qui cherchent à jouer de temps en temps ou les joueurs passionnés qui ne se contenteront pas de moins que le meilleur.

Comment acheter TAMA ?

La prévente de ce token a débuté le 25 juillet 2022. Elle devrait se terminer le 2 septembre, ou si tous les tokens sont épuisés.

Toute personne intéressée peut acheter TAMA avec ETH ou USDT, et il n’y a pas de montant minimum requis pour l’achat. Cependant, l’équipe de Tamadoge a conseillé à tous ceux qui souhaitent acheter les jetons de faire l’achat d’un minimum de 150 $ d’ETH ou d’USDT.

Le prix est de 0,01 $ pour 1 TAMA ou de 100 $ pour 10 000 TAMA.

Voici un petit guide sur la façon d’acheter des jetons TAMA :

Configurez votre portefeuille – Tamadoge utilise Metamask ou Trust Wallet pour stocker les jetons.

Obtenez ETH ou USDT – Vous pourrez acheter TAMA avec ces fonds

Visitez le site Web de Tamadoge – C’est là que se déroule la prévente.

Faire un achat – Cliquez sur Acheter, puis cliquez sur Connecter le portefeuille et connectez votre portefeuille.

Acheter Tamadoge – Entrez le montant de pièces TAMA que vous souhaitez acheter et cliquez sur Convertir ETH.

Réclamez vos jetons – Une fois la prévente terminée, vous pouvez récupérer vos jetons en cliquant sur le bouton Réclamer sur le site Web.

Histoire du Shiba Inu

Shiba Inu (SHIB) a été créé par Ryoshi, et il a présenté cette pièce avec le chien reconnaissable comme une marque que nous avons tous remarquée assez rapidement. C’est une pièce de monnaie très populaire que beaucoup de gens veulent posséder. Si quelqu’un vous parle maintenant de la race Shiba Inu, la première association sera la pièce de monnaie, pas la chose dont vous parlez. Cela en dit long sur le genre d’intérêt que les gens ont pour les crypto-monnaies. Chaque nouvelle pièce qui apparaît attire simplement l’attention immédiate. Détenir des pièces Shiba Inu apporte de nombreux avantages, comme la possibilité de les échanger contre des monnaies fiduciaires ou même de les échanger contre des Bitcoins.

Il existe également des dispositifs de sécurité qui protègent les porte-monnaie contre toutes sortes d’utilisations abusives. Shiba Inu peut être acheté sur l’échange décentralisé connu sous le nom de ShibaSwap, mais il est également disponible sur Uniswap, KuCoin, Atomic Wallet, Binance et bien d’autres. En novembre de l’année dernière, Shiba Inu a commencé à être accepté comme méthode de paiement régulière, ce qui le popularisera sûrement encore plus.

Ce qui est intéressant, c’est qu’il existe également une application mobile où vous pouvez consulter le nombre de pièces Shiba Inu, et de nombreuses langues sont disponibles, de sorte que l’application peut être utilisée en Chine, en Allemagne, en Russie et dans de nombreux autres pays. L’ouverture d’un compte est très simple, de sorte que même les utilisateurs inexpérimentés peuvent s’y retrouver facilement.

À quoi pourrait ressembler l’avenir du Shiba Inu ?

Si la tendance se poursuit cette année également, le prix du Shiba Inu augmentera jusqu’à 0,0001 $ d’ici la fin de cette année. On s’attend à ce que chaque année après cela, jusqu’en 2030, son prix continue d’augmenter jusqu’à ce qu’il atteigne son sommet ultime de 0,01 $. En ce qui concerne l’utilitaire, on peut s’attendre à ce qu’à un moment donné, il agisse comme un pont sous la forme d’un écosystème entre les blockchains. Les développeurs derrière le projet mentionnent même Shibarium, qui est la deuxième étape vers le but ultime.

On s’attend à ce qu’une fois cette étape entièrement aménagée, cela ait un impact considérable sur le nouveau prix de Shiba Inu. Cependant, une chose est une source de préoccupation pour de nombreux détenteurs de Shiba Inu – Ryoshi, le fondateur de Shiba Inu, a supprimé tous les comptes de médias sociaux. Cela a provoqué diverses réactions. Un certain nombre de personnes ont rationalisé les raisons possibles de sa disparition, et les autres se sont désintéressées d’investir dans la pièce. Il y a même une légère panique autour de ce fait. À partir de ce moment, nous pouvons nous attendre à ce que cela puisse aller de deux manières : soit Ryoshi le fait pour créer un battage médiatique autour de Shiba Inu afin qu’il puisse lancer sa prochaine étape, soit il envisage de réduire lentement son implication dans le projet. . Quoi qu’il en soit, la seule chose qui reste à faire est d’attendre et de voir.

Conclusion

Shiba Inu est la pièce dont nous entendrons beaucoup parler dans les mois à venir, et d’après ce que nous pouvons voir jusqu’à présent, elle est là pour rester. Prêter attention à ce qu’Elon Musk a à dire sur Shiba Inu apportera probablement beaucoup de surprises, et nous avons hâte d’entendre son opinion à ce sujet. J’espère que nous avons réussi à faire la lumière sur la connexion entre Elon Musk et Shiba Inu, et maintenant vous avez une image claire de ce qui se passe là-bas ! En revanche, si vous souhaitez voir comment l’histoire se déroule et, en attendant, investir dans quelque chose de plus tangible, nous vous recommandons de penser à investir dans Tamadoge. Non seulement vous aurez la chance de jouer à un jeu intéressant, mais vous aurez également la chance de participer à un projet intéressant et d’encaisser plus tard.