Les pannes de réseau ont été la « malédiction » de Solana, déclare le co-fondateur | Cryptomonnaie

La plate-forme de contrats intelligents à haut débit a subi des pannes totales ou partielles au moins sept fois au cours des douze derniers mois.

Les pannes de réseau continuent d’être le plus grand défi du réseau Solana, selon son co-fondateur Anatoly Yakovenko.

Lancé en 2020, le réseau Solana a subi un certain nombre de pannes de réseau, qui sont dues à un certain nombre d’événements de congestion et de spam différents, selon Yakovenko.

Dans une interview du 2 septembre avec le co-fondateur de Real Vision, Raoul Pal, Yakovenko a déclaré que les pannes de réseau avaient été la « malédiction » de Solana, mais a déclaré que les pannes étaient dues aux transactions à faible coût du réseau.

Cela a été, je suppose, notre malédiction, mais c’est parce que le réseau est si bon marché et si rapide qu’il y a suffisamment d’utilisateurs et d’applications qui le pilotent.

Cependant, bien que les pannes aient « empêché les utilisateurs » d’utiliser le réseau, le PDG de Solana a déclaré que le réseau lui-même n’avait pas été compromis. Il a également fait valoir que chaque blockchain est construite différemment et a son propre « cas d’échec ».

Par exemple, Yakovenko a noté que lorsque la production de blocs du réseau Bitcoin s’est arrêtée pendant deux heures dans le passé, elle était toujours considérée comme normale.

« [Bitcoin] est conçu pour être extrêmement résistant […] quand un tas de puissance de hachage chinoise s’est arrêtée, il y avait des moments où il y avait deux heures entre les blocs de Bitcoin. Et c’est très bien », a-t-il expliqué, ajoutant que le même arrêt de la production serait considéré comme un échec pour Solana.

S’il y a deux heures entre les blocs à Solana, le réseau est mort car il est conçu pour créer un bloc toutes les 400 millisecondes.

Solana a été conçue pour être une plate-forme de contrats intelligents à haute vitesse de transaction et à faible coût, qui traite « 30 millions de transactions par jour », ce qui en fait « plus que toutes les autres chaînes combinées », a déclaré Yakovenko.

Une fois que vous créez un réseau plus rapide, le cas d’échec est différent de celui sur quelque chose comme Bitcoin ou Ethereum.

Cependant, Yakovenko a fait valoir que les pannes elles-mêmes ne sont pas entièrement une mauvaise chose « parce que tout [of] ces défis arrivent parce que nous avons des utilisateurs.

« C’est notre plus grand défi, qui est peut-être celui que j’aime avoir à cause de tous ces défis qui arrivent parce que nous avons des utilisateurs sur la chaîne au quotidien », a-t-il ajouté.

Solana a subi au moins sept pannes de réseau depuis son lancement en 2020, dont cinq en 2022 seulement. L’un des arrêts de production les plus longs a duré jusqu’à 17 heures en septembre 2021.

Yakovenko a déclaré que les pannes de réseau résultaient du fait que les validateurs n’étaient pas en mesure de traiter les charges de transaction aux périodes de pointe :

Je pense que certaines personnes ont vu 10 millions de paquets par seconde soumis à un validateur. Et s’il y a un bug dans l’un de ces validateurs où la mémoire augmente vraiment […] rapidement, ce validateur pourrait s’arrêter.

Parmi les plus notables, citons une attaque par déni de service causée par des bots spammant le protocole Raydium en septembre 2021, une autre panne de sept heures causée par des bots sur une application de jeton non fongible (NFT) en mai. 2022 et un bug de code interrompant la production de blocs sur le réseau en juin 2022.

Le jeton Solana, SOL, est actuellement au prix de 32 $, en hausse de 3,83 % au cours des dernières 24 heures.