First Mover Asia : Bitcoin tient bien en dessous de 20 000 $ ; Le protocole Blockchain Cardano arrive sur robinhood. On s’en fout? | Cryptomonnaie

Prix ​​: Bitcoin et Ether passent le week-end dans une fourchette de négociation étroite en dessous de 20 000 $ ; les investisseurs auront peu d’indicateurs économiques significatifs à prendre en compte jusqu’aux prochains chiffres de l’inflation américaine la semaine prochaine.

Insights: L’arrivée de Blockchain Protocol Cardano sur Robinhood semble être un gros bâillement, compte tenu du manque de réalisations du protocole.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 19 927 $ + 0,5 %

Éther (ETH) : 1 576 $ + 1,1 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 924,26 −1,1 %

Or : 1 719 $ l’once troy + 0,6 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,19 % −0,07

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Le week-end tranquille de Bitcoin en dessous de 20 000 $

De James Rubin

Bitcoin a campé en dessous de 20 000 $ lors du dernier week-end de vacances d’été de trois jours aux États-Unis

La plus grande crypto-monnaie en valeur marchande s’échangeait récemment à environ 19 900 $, en hausse de quelques ticks d’un point de pourcentage au cours des dernières 24 heures et à peu près là où elle s’est terminée vendredi. La BTC a maintenu son support à peu près à ce niveau pendant une semaine, les investisseurs examinant les données sur l’emploi qui pourraient leur donner un indice sur les prochaines intentions de taux d’intérêt de la banque centrale américaine plus tard ce mois-ci et sur la sagesse de s’engager dans des actifs à risque plus élevé.

« Nous continuons de voir Bitcoin lutter pour maintenir un support de 20 000 $ », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire d’actifs cryptomonnaies BitBull Capital, dans un e-mail à CoinDesk.

DiPasquale a qualifié la fourchette actuelle de bitcoin de « bonne … pour commencer l’accumulation », bien qu’il ait conseillé « d’être conscient des baisses supplémentaires » qui pourraient se produire vers le 13 septembre, lorsque le Bureau of Labor Statistics publiera l’indice des prix à la consommation (IPC) d’août.

Ether a maintenu un niveau similaire de stabilité des prix de la cryptomonnaie avec un peu plus de la moitié du week-end de la fête du Travail aux États-Unis. La deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a récemment changé de mains juste en dessous de 1 600 $, en hausse d’environ 1 % par rapport à la veille, mais à peu près là où elle s’est terminée vendredi. Les investisseurs de l’ETH attendent maintenant la mise à niveau de Bellatrix mardi. Cette amélioration de la Beacon Chain sera chargée de mettre en marche le reste du processus de fusion. La fusion fera passer l’éther de la preuve de travail à un protocole de preuve de participation plus économe en énergie.

Les autres altcoins étaient pour la plupart dans le vert avec ADA, ATOM et SHIB, tous récemment en hausse de plus de 4 % au cours des dernières 24 heures. Le jeton natif de GMX, un échange décentralisé sur Arbitrum, a augmenté de plus de 9 % et a considérablement augmenté ces dernières semaines.

Actions

Les marchés boursiers américains ont fermé vendredi après que les dernières données sur l’emploi du département du Travail aient laissé peu d’espoir que la Réserve fédérale, qui a relevé les taux d’intérêt de 75 points de base lors de ses deux dernières réunions du Federal Open Market Committee (FOMC), reviendrait à son hawkishness . Le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJIA), riches en technologies, ont tous chuté de plus d’un point de pourcentage et ont chuté trois semaines consécutives. Les marchés américains seront fermés lundi.

L’Institute for Supply Management publiera mardi son indice mensuel des services avec des attentes pour une légère baisse. Et le US Census Bureau publiera son rapport sur les stocks de gros pour juillet.

Actualité crypto

Samedi, le président exécutif de MicroStrategy, Michael Saylor, a déclaré à un public lors de la conférence Baltic Honeybadger à Riga, en Lettonie, que la partie non crypto de la société de logiciels travaillait également sur des projets liés au bitcoin. Les développeurs de l’entreprise travaillent sur des solutions qui permettraient d’intégrer un grand nombre de personnes sur le réseau Lightning, un réseau de paiement au-dessus du bitcoin permettant des transactions plus rapides et moins chères.

Jocelyn Yang de CoinDesk a rapporté que des données de blockchain inhabituelles semblent montrer de gros blocs de bitcoins d’une valeur de plus de 200 millions de dollars se déplaçant pour la première fois depuis des années, incitant les analystes cryptomonnaies à s’interroger sur son importance. Le 28 août, selon un article de la plate-forme d’analyse de données cryptomonnaies CryptoQuant, 5 000 BTC qui n’avaient pas bougé depuis au moins sept ans ont été traités. Le lendemain, le traqueur de données de LookIntoBitcoin a montré que 5 000 BTC supplémentaires avaient été à nouveau transférés.

Et la saga du prêteur de crypto en difficulté Celsius Network s’est poursuivie lorsque la société, qui fait l’objet d’une procédure de mise en faillite, a déclaré jeudi dans un dépôt légal qu’un tas d’argent fraîchement trouvé de 70 millions de dollars l’aiderait probablement à continuer à fonctionner jusqu’à la fin de 2022. Selon Selon le document, Celsius s’attend à « environ 70 millions de dollars de produit du remboursement de prêts libellés en dollars américains ».

DiPasquale de BitBull reste prudent quant à la prédiction de tout mouvement à long terme des prix de la cryptomonnaie à la hausse. « Si les conditions macroéconomiques actuelles persistent, nous pourrions voir une période de consolidation prolongée pour la crypto et les marchés en général, par opposition à une forte reprise à la hausse », a-t-il écrit.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Cardan ADA +4,8% Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME +4,5% Plate-forme de contrat intelligente Shiba Inu SHIB +4,2% Devise

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Terre LUNA −2,7 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

Cardano sur Robinhood ? Et alors

Par Sam Reynolds

Robinhood a récemment annoncé qu’il inscrivait Cardano (ADA) sur sa plateforme de trading, ce qui a généré toutes sortes de buzz et de prédictions haussières concernant une cassure des prix.

Bien sûr, parler d’ADA et de cassures de prix semble parfois aussi vieux que la crypto elle-même : le jeton, selon ses fidèles, est toujours au bord de quelque chose de grand.

Mais la réalité est qu’une évasion n’a pas encore eu lieu. ADA, bien qu’il ait été lancé en 2017, n’a introduit les contrats intelligents que l’année dernière. Les contrats intelligents sont ce qui rend les blockchains utiles ; la maturité du cadre de contrat intelligent sur Ethereum peut être directement liée à la valeur d’Ether.

Et même après le lancement des contrats intelligents sur ADA, rien ne s’est passé. DeFi Llama montre que la valeur totale verrouillée (TVL) à Cardano n’est que de 81 millions de dollars. Comparé à la TVL verrouillée dans d’autres protocoles, cela est plus petit qu’une erreur d’arrondi (ou dans le cas de Solana, un schéma de double comptage).

Depuis le lancement d’ADA, d’autres protocoles l’ont largement dépassé en termes d’utilité et de confiance du marché en eux. Klaytn, qui est relativement inconnu en dehors de la Corée, a été lancé fin 2021 et a une TVL de 357 millions de dollars. Avalanche, lancé en septembre 2020, a 1,8 milliard de dollars en TVL.

Même si Tron, qui est synonyme de shitcoin, et dont le nom du fondateur est étroitement associé à un programme pour devenir riche rapidement, a une TVL de 5,7 milliards de dollars – bien plus que ADA.

La capitalisation boursière est une mesure de la valeur des jetons en circulation, et non de la valeur verrouillée dans le code du protocole.

Certes, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, semble toujours attirer les foules partout où il va, et ce charisme et ses réalisations passées (certaines falsifiées comme le raconte la journaliste Laura Shin dans son récent livre) peuvent largement expliquer l’attrait du protocole et son marché de 15 milliards de dollars. casquette. Les investisseurs sont souvent attirés par les entrepreneurs très présents.

Sur la base des mérites actuels de Cardano, rien d’autre ne représente son attrait.

Événements importants

Jour férié de la fête du travail aux États-Unis

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : PMI des services bancaires Jibun (août)

9 h 45 HKT/SGT (13 h 45 UTC) : Caixin services PMI (août)