Raisons pour lesquelles la bougie verte de XRP pour cette semaine ne indique rien dans le cycle baissier de Ripple | Cryptomonnaie

L’action des prix Ripple voit les traders tenter un dernier rebond sur le S1 mensuel à partir d’août.

Le prix du XRP devrait plutôt se clôturer sur les terres nomades, car les éléments baissiers restent intacts.

Attendez-vous à voir d’autres ralentissements à venir alors que le cycle baissier commence à reprendre son souffle.

Le prix Ripple (XRP) devrait baisser considérablement dans les semaines à venir, car l’action des prix voit les haussiers essayer de serrer le poing contre le cycle baissier. Bien que courageux, il ne semble aller nulle part et offre aux traders une fenêtre d’opportunité pour ajouter davantage de positions courtes. Attendez-vous à une réduction complète du rallye à partir de juin et à une action des prix qui reculera à 0,2875 $ dans les deux ou trois semaines à venir.

Le prix du XRP devrait chuter de 14 %

Le prix d’ondulation voit les traders essayer de rebondir sur le support mensuel S1 d’août qui semble se transformer en un succès à court terme à l’approche de la fin de dimanche. Malheureusement, les traders n’ont pas très bien joué cela, et l’action des prix XRP risque de se refermer sur les terres des nomades, loin d’obstacles ou de niveaux importants qui pourraient voir un suivi jusqu’à la semaine prochaine. Si les marchés s’ouvraient en arrière lundi matin lors de la session ASIA PAC, le rallye de cette semaine pourrait facilement être décapité et voir une réduction complète des gains actuels.

Le prix XRP risque de glisser une jambe plus bas vers le nouveau S1 pour septembre près de 0,3 $. À partir de là déjà, la majeure partie du rallye depuis juin se sera évaporée. Seuls quelques pourcentages pour atteindre ce 0,2875 $ et après avoir effectué un swing trade vers son origine alors que le cycle baissier reste en place avec la ligne de tendance descendante rouge et la moyenne mobile simple de 55 jours comme plafonds à proximité et à court terme.

Graphique hebdomadaire XRP/USD

La seule chose qui pourrait sauver ce signal haussier est une aide extérieure. Cela indique que les marchés mondiaux devraient intervenir et sauver la mise, les investisseurs achetant des actifs à risque de grande taille comme les actions et les crypto-monnaies. Pour cela, recherchez que les marchés boursiers soient sur le devant de la scène, de préférence le Nasdaq en hausse de plusieurs pourcentages pour la journée de négociation et, ce faisant, créant un vent arrière pour les crypto-monnaies, pour voir le prix du XRP remonter vers 0,3616 $.