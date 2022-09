Le prix Ethereum devrait clôturer la semaine dans le vert, bien qu’un piège haussier se profile | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum devrait clôturer la semaine avec des gains solides.

Le prix des ETH risque de tomber dans un piège haussier, car les haussiers voient l’action des prix glisser en dessous d’un plafond technique important.

Attendez-vous à voir une baisse possible si le marché redevient négatif et que la force du dollar reprend.

Le prix de l’Ethereum (ETH) s’est négocié assez fort au cours d’une semaine très nerveuse où les traders ont été jetés à gauche et à droite, étant en hausse un jour lors de la session européenne et le lendemain, perdant tout à la fin de la cloche de clôture américaine. Les traders pourraient encore réaliser des gains solides pour la semaine, avec beaucoup d’argent brûlé dans le processus. Cependant, un léger fondu a poussé l’action des prix en dessous de l’important plafond de prix, ce qui pourrait suffire à déclencher un piège haussier et à voir l’action des prix s’effondrer la semaine prochaine.

Le prix de l’ETH devrait s’effondrer la semaine prochaine

Le prix Ethereum a encore quelques heures à parcourir s’il veut ajouter plus de gains avant que cette semaine ne ferme enfin ses portes. Avec les gains, c’est aussi loin que les bonnes nouvelles vont car un autre gros problème est à portée de main. Ce problème est le piège haussier qui se profile, car les traders ne peuvent pas dépasser ce gain hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 1 600 $.

Le prix des ETH risque donc de tomber dans le sol à cause de ce piège à traders. Si le piège haussier correspond à une semaine de négociation négative sur l’ensemble des marchés la semaine prochaine, ajoutée à une plus grande force du dollar, attendez-vous à ce que le plancher à 1 404 $ ne se maintienne pas et ne s’effondre pas. De nombreuses places gratuites s’ouvrent jusqu’à ce que le premier support soit disponible à 1 011 $, le plus bas de juillet.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

Bien que ce piège haussier puisse exister, il peut facilement être démantelé si les marchés mondiaux démarrent positivement la nouvelle semaine de négociation. Recherchez les actions qui sortent en trombe avec de multiples gains dans tous les domaines et lors de plusieurs séances de négociation, de l’Asie aux États-Unis. Les traders sauteraient facilement au-dessus de ce niveau de 1 600 $ et réaliseraient de nouveaux gains d’ici vendredi vers environ 1 928 $ et seraient de retour au plus haut d’août.