Le prix du Dogecoin voit les traders renverser les pièces s’il faut ou non enregistrer des gains pour cette semaine | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin voit les traders laisser tomber la balle et perdre presque tous leurs gains hebdomadaires.

Le prix DOGE voit l’action des prix rester sous pression baissière.

Attendez-vous à une forte baisse la semaine prochaine si le sentiment du marché mondial évolue plus négativement.

Le prix du Dogecoin (DOGE) voit les traders jouer avec le feu ce week-end, car presque tous les gains sont retournés. Cela remet les traders presque à la case départ et dans une position pas si convaincante pour commencer une nouvelle semaine. Attendez-vous à voir une autre jambe plus basse dans les semaines à venir, car la force du dollar n’a fait qu’un pas en arrière et devrait entrer dans un nouveau rallye, repoussant le prix DOGE à 0,05 $.

DOGE devrait être ramené à 0,05 $

Le prix Dogecoin était sur la bonne voie pour clôturer cette semaine avec plusieurs pourcentages de gains. Malheureusement, les traders DOGE ont laissé filer la corde et voient leurs gains couler au fond. Pour aggraver les choses, cela n’aide pas le sentiment général et la conviction que les haussiers recherchent avant d’ajouter plus de liquidités à leurs positions.

Le prix DOGE, pour l’instant, est toujours soutenu par 0,058 $, ce qui était logique en août avec le niveau de support S1 à ce niveau. Au début de septembre, les pivots ont été retracés et le S1 est légèrement inférieur à près de 0,05 $. Attendez-vous à une nouvelle vague de force du dollar dans les semaines à venir pour être presque certain que le prix DOGE se négociera à 0,05 $.

Graphique hebdomadaire DOGE/USD

Dogeprice pourrait convaincre et attirer les investisseurs et les commerçants vers son action sur les prix s’il pouvait pousser plus haut et casser la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 0,0674 $. Les marchés perçoivent que cela change la donne et constatent un afflux massif de liquidités dans la crypto-monnaie. Elon Musk devrait trouver le temps de dire un mot de support et s’attendre à ce que le prix DOGE s’envole même vers 0,10 $.