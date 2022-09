Le prix de Polkadot risque de s’effondrer car les traders du DOT sont incapables de se déchaîner | Cryptomonnaie

Le prix Polkadot détient un gain solide et confortable pour clôturer la semaine.

Le prix DOT est cependant loin d’être en phase de retournement, car le marché baissier dicte toujours la direction générale des prix.

Attendez-vous à voir une nouvelle pression contre le support avant qu’il ne brise une autre barrière plus bas.

Le prix Polkadot (DOT) devrait clôturer la semaine avec un gain solide, bien qu’il ait subi un recul près et au cours du week-end. Bien que ce soit un résultat bienvenu pour les commerçants, cela ne indique rien dans le cycle global du marché baissier. Comme la semaine en cours n’a pas pu clôturer au-dessus du sommet de la semaine dernière, elle n’a pas non plus été en mesure de clôturer au-dessus d’une poignée technique importante qui serait au moins favorable pour plus de bénéfices à venir dans les semaines à venir.

Le prix DOT est toujours sous pression depuis le rejet de la semaine dernière

Le prix de Polkadot analysé sur une période plus large montre une logique expliquant pourquoi cette bougie haussière n’est qu’une simple goutte sur une plaque chauffante, car le cycle baissier est toujours très intact. La semaine dernière, les traders ont subi un rejet très ferme après avoir tenté de dépasser la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours, autour de 7,75 $, suivi d’une baisse des prix du DOT. La clôture de cette semaine est porteuse de bénéfices, mais n’a malheureusement pas pu dépasser le plus haut de la semaine dernière et cet obstacle SMA de 55 jours.

Le prix du DOT ne va donc nulle part et, après ce petit effort de rebond, il ne fera qu’aller plus au sud. Le prix de Polkadot verra les traders être pressés contre ce niveau de support à 6,92 $ avant que ce niveau ne casse. Avec le début d’un nouveau mois, de nouveaux pivots sont tracés sur le graphique, et le S1 mensuel tombe parfaitement en ligne avec le creux de 2022 à 6 $. Si ce niveau ne tient pas, le S2 mensuel à 5 ​​$ pourrait être celui à surveiller.

Graphique hebdomadaire DOT/USD

Le rebond pourrait se poursuivre jusqu’à la semaine prochaine et pourrait plutôt voir les traders être pressés contre le SMA de 55 jours. Une fois cassé, attendez-vous à voir un afflux massif de traders avec un rallye abrupt. Attendez-vous à ce que l’action des prix DOT remonte à 10 $ et imprime un nouveau sommet depuis juin.