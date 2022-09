Shiba Inu tire un piège à traders mais doit faire attention pour la semaine prochaine | Cryptomonnaie

Shiba Inu essaie de faire sortir les baissiers de leurs positions avec une clôture hebdomadaire positive.

Le prix SHIB voit les traders revenir au-dessus de la moyenne mobile simple à 55 jours.

Les traders pourraient risquer un rejet ferme et revenir à 0,00001000 $.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) a compensé les pertes subies la semaine dernière et tente d’éliminer les traders qui ont sauté lors de la chute en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours à la fin de la semaine dernière. Avec ce piège à traders, les haussiers essaient d’allonger un peu plus le commerce de la douleur en essayant de négocier à des prix plus élevés. Mais les haussiers doivent faire attention car un rejet hebdomadaire pourrait se produire à 0,00001276 $, ce qui pourrait faire chuter l’action des prix en dessous de la SMA de 55 jours et une autre jambe plus bas dans les semaines à venir.

Le prix SHIB voit les traders et les traders jouer du tac au tac

Le prix du Shiba Inu est difficile à définir ou à dire s’il joue un piège à traders ou un piège à traders. Quoi qu’il en soit, il semble que les baissiers tireront le bout de la paille et auront leur chemin si les haussiers restent incapables de briser le sommet de la dernière semaine d’août à 0,00001492 $. Un fondu pourrait bientôt se produire, ce qui pourrait déjà être la semaine prochaine, car les traders semblent incapables de réaliser plus de gains et d’imprimer de nouveaux gains pour cette semaine.

Le prix SHIB devrait donc subir un rejet et glisser plus loin dans la semaine prochaine alors que les marchés se concentreront sur ce qui compte : les banques centrales. Avec une autre banque centrale, la BCE, alignée la semaine prochaine pour augmenter de 75 pb comme la Fed américaine, un nouveau resserrement sera déclenché, cette fois sur le continent européen. Cela indique qu’un autre gros bloc d’investisseurs encaisse et draine leur argent des crypto-monnaies, avec le prix SHIB qui devrait revenir à 0,00001000 $ avec le nouveau support mensuel S1 pour septembre en tant que plate-forme.

SHIB/USD Graphique journalier

Avec la clôture hebdomadaire au-dessus de la SMA de 55 jours, les traders pourraient encore être plus têtus comme on le pensait et on pourrait les voir lancer leur attaque à ce niveau de 0,00001276 $. Si la semaine prochaine devait être clôturée au-dessus de ce niveau, attendez-vous à voir une troisième séquence de victoires consécutives, septembre devenant un mois globalement rentable et probablement même à 0,00001600 $. Ce serait un gain de 30% réparti sur environ trois semaines.