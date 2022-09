Le rallye des prix du Bitcoin cette semaine n’est qu’une simple goutte sur une plaque chauffante | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin fait des gains pour la semaine après une impression négative de deux semaines.

Le prix du BTC, cependant, est loin de tout signe de reprise et pourrait être fixé pour une autre jambe plus bas la semaine prochaine.

Attendez-vous à ce que l’action des prix soit poussée contre 19 036 $ et pourrait chuter dans les semaines à venir vers 16 020 $.

Le prix du Bitcoin (BTC) récompense les traders courageux avec des gains pour la semaine après que l’action des prix a finalement été repoussée contre la tendance baissière où se trouve le Bitcoin. Malheureusement, un graphique des prix hebdomadaire ne montre pas une belle image sans aucun signe de retournement. Au lieu de cela, une compression à la baisse se poursuit avec des sommets plus bas, qui devraient voir le prix du BTC dire au revoir à 20 000 $ pour le dernier trimestre de 2022.

Le prix du BTC est haché par le marché obligataire

Le prix du bitcoin subit une loi sévère en économie, en finance et en investissement alors que la fuite de trésorerie des crypto-monnaies se poursuit. Les investisseurs tournent leur attention vers les bons du Trésor américain qui paient actuellement environ 3 % ou plus sur le rendement alors que la Fed continue de grimper, rendant les obligations de plus en plus attrayantes en tant que produit d’investissement. Pourquoi verserait-on encore son argent dans des crypto-monnaies qui connaissent la pire année de leur existence alors que des obligations d’État sûres vous rapportent plus de 3 % de coupons ?

Le prix du BTC n’est donc pas dans une position idéale par rapport à la dynamique macro actuelle qui voit les investisseurs fuir vers des valeurs refuges. Attendez-vous à ce que l’action des prix diminue au plus haut tandis que le bas de gamme est encore poussé contre 19 036 $ jusqu’à ce qu’il casse. À la baisse, BTC pourrait aller jusqu’à 16 020 $, où le nouveau support S2 mensuel pour septembre correspond parfaitement à ce niveau.

Graphique journalier BTC/USD

Les marchés et les adeptes du Bitcoin ont besoin d’un signal haussier de leur crypto-monnaie préférée. La clôture hebdomadaire verte serait déjà un bon signe, et si le prix du BTC dépassait 22 000 $ et clôturait au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours, quelque chose d’important aurait changé dans la dynamique des prix des crypto-monnaies. Non pas que 28 695 $ ou 30 000 $ seraient de retour sur la photo, mais au moins 26 000 $ reviendraient jouer à moyen terme.