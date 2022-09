Voici ce que la récente action des prix XRP indique pour les investisseurs | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation montre une formation de triangle ascendant s’étalant sur les deux derniers mois et demi.

Cette évolution pourrait donner lieu à une hausse prudente de 7 % à 15 % ; une évasion pourrait déclencher une ascension de 25 %.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,318 $ invalidera la thèse haussière et déclenchera une cassure baissière.

Le prix XRP montre une formation de triangle ascendant, faisant allusion à une cassure haussière. Cependant, l’altcoin est à un point où il pourrait tourner dans les deux sens. Par conséquent, les investisseurs doivent attendre une double confirmation avant de sauter sur ce commerce haussier.

Le prix d’ondulation prêt à bouger

Le prix du XRP produit des bas plus élevés et des hauts égaux depuis le 10 juin ; la connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance entraîne la formation d’un triangle ascendant. Cette formation technique prévoit une hausse de 25 %, déterminée en ajoutant la distance entre le premier haut et le bas du swing au point de cassure à 0,381 $.

Actuellement, le prix du XRP oscille autour du bas dudit schéma et n’a donné aucun indice haussier perceptible, à l’exception de la formation d’un triangle ascendant. Par conséquent, les investisseurs doivent attendre un changement de structure du marché, c’est-à-dire un basculement de l’obstacle de 0,340 $ vers un plancher de support.

Cette évolution créera non seulement un sommet plus élevé et modifiera la structure du marché en faveur des haussiers, mais elle poussera également les acheteurs à commencer à accumuler le jeton de remise. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix Ripple franchisse l’obstacle immédiat à 0,360 $.

Effacer ce niveau permettra aux traders Ripple de déclencher une montée à 0,381 $, ce qui est un point d’inflexion. Un chandelier quotidien proche de cette barrière révélera une cassure du triangle ascendant, qui prévoit une hausse de 25 % à 0,477 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Bien que les perspectives haussières soient logiques et plausibles, les investisseurs n’ont aucune confirmation pour commencer à accumuler le prix Ripple au niveau actuel de 0,332 $. De plus, si le prix du Bitcoin chute, il y a de fortes chances que le jeton de remise suive.

Dans un tel cas, un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,318 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la formation du triangle ascendant et déclenchera potentiellement un crash à 0,309 $, où les acheteurs ont une chance d’entrer et de tenter de se rétablir.