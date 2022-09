Le prix de Solana peut générer des gains de 30 % dans ces conditions | Cryptomonnaie

Le prix de Solana se prépare à une reprise après avoir collecté des liquidités se situant sous les creux du 30 juin à 30,83 $.

Un rebond rapide suivi d’un plus haut au-dessus de 33,14 $ indiquera un changement dans la structure du marché et lancera la course.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SOL rebondisse d’environ 30 % pour retester le POC à 40,33 $.

Le prix de Solana est sur une tendance baissière depuis le 14 août et a récemment commencé à montrer des signes de reprise. Cependant, les investisseurs doivent attendre une confirmation avant de sauter sur des tentatives pleines d’espoir.

Le prix Solana prêt à faire des changements

Le prix de Solana s’est effondré de près de 38 % et a collecté la liquidité d’arrêt de vente en dessous des plus bas plus élevés formés depuis le 30 juin. Le plus bas de 30,83 $ a été victime d’une course de liquidité, et SOL a déjà commencé sa reprise.

Une résurgence de la pression d’achat qui produit un plus haut au-dessus du sommet du 30 août à 33,14 $ confirmera un changement dans la structure du marché favorisant les haussiers. Cette évolution sera suivie d’un recul rapide, qui signalera aux acheteurs de se lancer.

Après cette évolution, le prix de Solana amorcera sa remontée vers le premier obstacle autour de 35,41 $, mais franchir ce niveau ouvrirait la voie à un nouveau test du point de contrôle du volume (POC), qui est le niveau de volume le plus élevé depuis le 2 avril.

Bien que peu probable, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Solana revienne à l’obstacle de 44,45 $ si l’élan haussier est fort, surtout si le prix du Bitcoin change d’élan.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix de Solana ne parvient pas à produire un plus haut supérieur à 33,14 $, cela dénotera une faiblesse de la pression d’achat. Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du creux du 29 août à 29,94 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière. Cette évolution sera probablement suivie d’un crash au niveau psychologique de 25 $ pour trouver du support.