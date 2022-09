Celsius dépose le dossier de réouverture des retraits pour une minorité de clients | Cryptomonnaie

Celsius a demandé que 50 millions de dollars sur le total de 225 millions de dollars détenus dans le programme de garde et les comptes de retenue soient remis aux propriétaires.

Le prêteur de crypto assiégé Celsius Network a déposé hier une requête auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour permettre aux clients détenant des actifs numériques détenus sur certains comptes d’être retirés.

Il y a cependant un hic, car la motion ne s’appliquera qu’aux comptes de garde et de retenue et aux actifs en garde d’une valeur de 7 575 $ ou moins.

Celsius a structuré ses comptes de garde et de retenue, qui servent essentiellement de portefeuilles de stockage, de manière à permettre aux utilisateurs de conserver la propriété légale de la crypto-monnaie.

Cette propriété n’est cependant pas étendue aux actifs détenus dans des comptes qui offrent des revenus annuels de crypto ou des services d’emprunt (comptes Earn and Borrow).

La réponse de la communauté à la motion a été mitigée, les créanciers étant heureux que Celsius Network ait concédé les fonds détenus dans son «programme de garde et les comptes de retenue constituent probablement la propriété de leurs biens».

Cependant, comme l’a tweeté le PDG de BnkToTheFuture.com, Simon Dixon, la communauté estime que le montant que Celsius souhaite libérer est bien inférieur à ce qui est équitable.

#Celsius indiquant actuellement que ceux qui ont été placés en garde à vue 90 jours avant le dépôt devraient être retenus. La garde est maintenant de 210 millions de dollars et ils veulent libérer 50 millions de dollars. Ils veulent réserver le reste pour la récupération. Ils croient que tous les fonds gagnés appartiennent à #Celsius AVIS C’est une banque illégale https://t.co/efGb3XPU2b – Simon Dixon (Méfiez-vous des imitateurs) (@SimonDixonTwitt) 1er septembre 2022

Comme le souligne Dixon, seuls 50 millions de dollars sur les 210 millions de dollars détenus par 58 300 utilisateurs dans des comptes de dépôt devraient être débloqués, tous les fonds supérieurs à 7 575 dollars ayant été transférés du programme Earn and Borrow Program vers des comptes de garde et de retenue non inclus dans le communiqué. montant.

Le montant de 7 575 $ est appelé le « plafond statutaire » et Celsius ne peut éviter de transférer des montants inférieurs à ce total à la demande des créanciers, conformément à l’article 547(c)(9) du Code des faillites.

Le dossier mentionne également que 15,33 millions de dollars supplémentaires sont détenus dans des comptes de retenue par environ 5 000 clients au 29 août.

Pour atteindre ce chiffre de 50 millions de dollars, les avocats de Celsius ont fait la distinction entre « Pure Custody / Withhold Assets » et « Transferred Custody / Withhold Assets », les actifs « Pure » étant ceux qui n’ont pas été transférés des programmes Earn ou Borrow. Cette répartition des fonds n’a pas été bien accueillie par les membres de la communauté.

En réponse à un message Twitter du 2 septembre de Celsius, d’innombrables membres de la communauté ont fait savoir qu’ils ne voulaient rien de moins que tous leurs fonds.

Kirkland (votre avocat) a déjà affirmé que les actifs de la garde n’appartiennent pas à Celsius. Faire quoi que ce soit en plus de libérer ces actifs dans leur intégralité est une violation complète de votre TOS, tout comme votre création de nouveaux niveaux à partir de rien comme « Pure Custody » qui n’a aucun statut juridique. – johnnyBuz (@jBuzMSC) 1er septembre 2022

Celsius déclare que les actifs bloqués dans les programmes Earn and Borrow sont probablement la propriété de leurs biens, les transferts de ces actifs vers des comptes de garde ou de retenue étant décrits comme « un transfert de la propriété des débiteurs aux clients.

Dans le dossier, Celsius déclare que « la réparation demandée dans cette requête peut ne pas être soutenue par tous les clients ou parties prenantes, et qu’elle peut ne pas aller aussi loin que certains clients du programme de garde et titulaires de comptes de retenue pourraient le souhaiter ».

Il suggère que la motion n’est qu’un « premier pas en avant, et non le dernier mot, dans les efforts visant à restituer les actifs aux clients ».

La requête intervient juste un jour après qu’un groupe ad hoc de 64 titulaires de comptes de garde a déposé une plainte alléguant que le titre de propriété des actifs de garde « reste toujours avec l’utilisateur » conformément aux conditions d’utilisation des comptes, le groupe cherchant à récupérer plus de 22,5 $. millions d’actifs.

Une audience sur la requête doit se tenir le 6 octobre et, dans l’état actuel des choses, les actifs des utilisateurs sont bloqués sur la plateforme depuis plus de deux mois.