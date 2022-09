First Mover Asia : L’affaire fiscale Michael Saylor et ce que cela indique ; Bitcoin se bat avec 20 000 $ | Cryptomonnaie

Le président exécutif de MicroStrategy affirme que l’examen minutieux de sa résidence fiscale par le district de Columbia est erroné, mais le dépôt a une signification plus profonde.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin a lutté avec le seuil de 20 000 $ pour une sixième journée consécutive.

Insights: L’affaire du District de Columbia contre Michael Saylor soulève un certain nombre de questions importantes.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 20 046 $ −0,2 %

Éther (ETH): 1 577 $ + 1,6%

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 966,85 +0,3 %

Or : 1 709 $ l’once troy −0,2 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,26 % + 0,1

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Le match de lutte de Bitcoin avec 20 000 $ continue

De James Rubin

Le tango de Bitcoin avec 20 000 $ s’est poursuivi jeudi.

La plus grande crypto-monnaie en valeur marchande a dansé en dessous du seuil psychologiquement important, mais a ensuite rebondi pour la sixième journée consécutive.

BTC s’échangeait récemment à environ 20 100 $, à peu près stable au cours des dernières 24 heures et près du milieu de la fourchette étroite qu’il occupe depuis une semaine. Le bitcoin a plongé à la fin de la semaine dernière au milieu des craintes croissantes concernant la poursuite de la politique monétaire de la banque centrale américaine et l’incertitude macroéconomique.

L’actif semble de plus en plus susceptible de rester dans la même ornière de prix jusqu’à la publication plus tard ce mois-ci des derniers chiffres d’inflation et d’autres indicateurs économiques clés, et de la prochaine hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, qui devrait être de 75 points de base.

« Je pense que nous sommes définitivement dans un purgatoire du marché pendant un certain temps jusqu’à ce que de grandes choses commencent à se produire sur le front réglementaire », a déclaré Greg Johnson, co-fondateur et PDG de Rubicon Crypto, au programme First Mover de CoinDesk TV. Il a ajouté: « Je fais bien sûr attention, comme tout le monde dans l’industrie, à ce qui se passe en septembre. »

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, changeait de mains juste en dessous de 1 600 $, en hausse d’environ 1,5 % par rapport à il y a un jour. Johnson était optimiste à propos de la fusion, le passage de la blockchain Ethereum plus tard ce mois-ci d’une preuve de travail à un protocole de preuve de participation plus économe en énergie qui a enthousiasmé les investisseurs.

« Nous considérons la fusion comme l’une des expériences les plus importantes jamais réalisées dans la communauté blockchain », a-t-il déclaré. « Le succès établit le modèle pour d’autres POW de migration vers la preuve de participation. Cela va avoir un impact sur les performances du marché à court terme. Vraiment, le gros problème est de savoir ce que cela fait pour déclencher des mouvements plus larges et similaires dans l’espace de la blockchain ?

Les autres cryptos du top 20 de CoinDesk par capitalisation boursière ont passé une grande partie de jeudi dans le vert, COMOS et LINK ayant récemment grimpé de plus de 7 % et 4 %, respectivement. Les pièces de monnaie populaires DOGE et SHIB étaient également en hausse.

Actions

Les marchés boursiers étaient mitigés, le Nasdaq, axé sur la technologie, chutant légèrement, mais le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) brisant des séquences de pertes de quatre jours pour clôturer en hausse de 0,3 % et 0,5 %, respectivement. Vendredi, les investisseurs observeront nerveusement le dernier rapport sur l’emploi du ministère du Travail à la recherche de signes d’un refroidissement du marché du travail plus compatible avec une économie en contraction. Le taux de chômage actuel se situe à un niveau historiquement bas de 3,5%, bien qu’un rapport publié mercredi par le processeur de paiement ADP montrant que les employeurs privés ajoutent un nombre d’emplois inférieur à la moyenne des trois mois précédents suggère un certain affaiblissement du marché du travail.

Actualité crypto

Les problèmes de la plate-forme de prêt de crypto assiégée Celsius se sont poursuivis jeudi alors qu’un groupe de titulaires de comptes de garde chez Celsius Network a officiellement demandé au tribunal chargé du dossier de faillite de l’entreprise d’autoriser le retour de leurs fonds.

Les autres nouvelles de l’industrie et du marché de la cryptomonnaie étaient plus brillantes. Comme l’a rapporté Krisztian Sandor de CoinDesk, certains analystes estiment que l’évanouissement actuel du bitcoin offre une bonne occasion de parier à contre-courant sur la hausse du prix de l’actif numérique. Et Jocelyn Yang de CoinDesk a constaté que même si le marché de la cryptomonnaie était à la baisse en août, les prix de plusieurs altcoins ont augmenté en raison d’événements positifs les affectant.

Rubicon’s Johnson estime que le marché de la cryptomonnaie ne se développera considérablement, du moins aux États-Unis, qu’après les progrès des efforts de réglementation des principales agences gouvernementales.

« Nous pensons que pour que de grandes choses se produisent sur les marchés de la cryptomonnaie, pour que nous passions de 16%, 17% 18% d’adoption aux États-Unis, nous aurons besoin que tout le monde embarque, et au cours de la prochaine année ou donc je pense que vous allez commencer à voir de plus en plus de choses commencer à se produire. C’est à ce moment-là que nous commençons à voir l’échelle du réseau dont tout le monde parle.

Johnson a ajouté: « Il y a plus de 100 000 milliards de dollars facilement dans le secteur du conseil enregistré aux États-Unis. Si seulement une petite partie de cette somme commence à migrer, l’ensemble de l’écosystème crypto se déplace et il se déplace de manière exponentielle. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Terre LUNA +14,9% Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME +7,8% Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN +4,4% L’informatique

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS avalanche AVAX −0,4 % Plate-forme de contrat intelligente Bitcoin CTB −0,3 % Devise Solana SOL −0,3 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

L’affaire contre Michael Saylor et ce que cela indique

Par Sam Reynolds

La résidence fiscale est une affaire compliquée. Les chiffres en font partie, mais pas la totalité.

L’industrie de la crypto-monnaie regorge de grandes personnalités impétueuses. Compte tenu de l’importance accrue de la classe d’actifs, les forces de l’ordre y prêtent une plus grande attention.

Binance fait l’objet d’une enquête de l’US Internal Revenue Service (bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit d’une citation à comparaître ou simplement d’une conversation). L’IRS a également promis de faire davantage d’efforts pour poursuivre les commerçants qui sous-déclarent leurs revenus. Le fondateur et président exécutif de MicroStrategy, Michael Saylor, se retrouve examiné par le procureur général du district de Columbia au sujet de sa résidence fiscale. Saylor dit qu’il est un résident de la Floride, où il prétend résider plus de la moitié de l’année, vote et se présente comme juré, mais l’affaire portée par le district indique qu’il est également un résident de DC

«En vertu de la loi du district, toute personne est assujettie à l’impôt du district si elle est domiciliée dans le district ou si elle établit sa résidence légale dans le district. Saylor a été domicilié dans le district, ou un résident statutaire du district, ou les deux, chaque année de 2013 à 2020 », lit-on dans la plainte.

La plainte souligne qu’en vertu de la loi DC, une personne peut être résidente légale si elle conserve un lieu de résidence dans le district. Il souligne également que de 2013 à 2020, Saylor a parfois passé moins de trois mois en Floride – et revenait toujours à Washington, DC Cet aller-retour, disent-ils, prouve que sa vraie maison est dans le district et non en Floride.

«Il a continué à retourner à Georgetown, où ses yachts étaient amarrés, encore et encore. De plus, les publications sur les réseaux sociaux confirment que le district est resté le centre de sa vie sociale et professionnelle. Sa demeure de district servait de maison accessible à son principal lieu d’affaires à Tysons Corner, montrant que sa base économique d’opérations restait près du district, pas de la Floride », lit-on dans la plainte.

Plainte

La plainte indique également que malgré son inscription pour voter en Floride, Saylor n’a jamais voté en personne dans l’État, selon les registres des électeurs.

«Les registres de vote montrent qu’il a demandé que les bulletins de vote par correspondance soient envoyés à l’adresse du siège social de MicroStrategy dans la banlieue du district lors des élections de 2020, et, sur la base d’informations et de convictions, il a demandé que les bulletins de vote par correspondance lors des élections précédentes soient envoyés soit à son adresse d’entreprise en Virginie ou l’adresse du domicile dans le district », indique la plainte.

Saylor, pour sa part, conteste les accusations, affirmant qu’il est toujours resté en Floride la majeure partie de l’année.

Mais le problème est que le cas n’est pas à ce sujet. C’est à peu près là où il s’est installé.

Chaque juridiction fiscale dans le monde en tient compte, sinon les riches feraient la navette entre les juridictions à faible taux d’imposition et leur « base d’origine » et éviteraient de payer des impôts. Washington, DC, a même une clause spéciale pour cela : Résident DC pendant une année partielle. Le poste comptabilise ceux qui passent une partie de leur année dans le District, même s’ils n’ont pas de résidence légale.

Une défense que Saylor pourrait avoir est de souligner la nature apparemment politique de l’accusation. Saylor, personnalité impétueuse et tout, est un libertaire convaincu (bien qu’il ait tendance à faire des dons à travers les partis), et la crypto-monnaie ainsi que le maximalisme du bitcoin ont tendance à être un fouet préféré de la gauche politique. Le procureur général, en revanche, est assez ouvert sur son mépris pour la droite politique.

Bien que le bureau du DC AG présente un dossier solide contre Saylor, il aurait sans aucun doute pu s’en prendre à des cibles moins connues qui n’ont pas d’éclairs dans leur photo de profil Twitter.

Événements importants

20h30 HKT/SGT(12h30 UTC) : Taux d’activité (août)

20h30 HKT/SGT (12h30 UTC) : taux de participation aux États-Unis (août)

22 h HKT/SGT (14 h UTC) : commandes d’usine aux États-Unis (juillet/mois du mois)