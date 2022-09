Prédiction des prix XRP : Ripple gonfle 1 milliard de jetons XRP dans l’offre en circulation | Cryptomonnaie

Ripple a injecté 1 milliard de nouveaux jetons XRP dans l’offre en circulation.

Le prix du XRP oscille actuellement sur une ligne de tendance historique remontant à mars 2021.

L’invalidation du scénario de tendance baissière est une violation supérieure à 0,43 $.

La récente injection de nouveaux jetons par Ripple sur le marché pourrait être la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Le prix XRP signale un dépotoir de baleines

Le prix XRP est actuellement vendu aux enchères à 0,33 $, car les baissiers ont supprimé le jeton de remise numérique dans une barrière historique remontant à mars 2022. Les baissiers ont contrôlé la tendance, court-circuitant le prix Ripple à la manière d’une étoile. Sur la base des prédictions précédentes, les données techniques suggèrent qu’une rupture des 13 basses proches de 0,30 $ se produira probablement.

Aujourd’hui même, l’indicateur de distribution d’approvisionnement de Ripple Santiment a enregistré une augmentation de 1 milliard de nouveaux jetons XRP. L’afflux de jetons ramène l’offre totale à 40 milliards. La dernière fois que 40 milliards de jetons étaient en circulation, le prix du XRP s’est échangé latéralement à près de 1,20 $ avant de perdre 50 % de sa valeur marchande une semaine plus tard.

Indicateur de mesures de distribution de fournitures de Sanitment

Quelles que soient les intentions de Ripple avec les jetons, l’inflation s’envenime avec les principes de base de l’offre et de la demande. Avec plus de jetons en circulation, il y a plus de potentiel pour la vente institutionnelle. Cet événement récent pourrait être le catalyseur pour induire la grande vente que les techniques ont suggérée.

Néanmoins, les traders doivent être très prudents avant d’entrer trop tôt sur le marché. Une clôture quotidienne au-dessus de 0,33 $ pourrait induire un rallye de 12 % ciblant 0,36 $. Cela n’invalidera pas la thèse baissière globale, mais trouver une entrée est ce qui sépare les commerçants des spectateurs. L’invalidation de la thèse baissière ciblant 0,28 $ est supérieure à 0,43 $.

