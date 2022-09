Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Dogecoin et Bitcoin – American Wrap 01 septembre | Cryptomonnaie

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : ce que Wall Street ne veut pas que vous sachiez pt.2

Deuxième partie d’une thèse analytique Elliott Wave, technique et en chaîne utilisée pour évaluer le comportement actuel du marché et prévoir les prochains mouvements directionnels sur le marché de la cryptomonnaie. Le prix du bitcoin montre des signaux d’accumulation d’argent intelligents. Un fond peut être proche. Le prix Ethereum est susceptible d’assister à un afflux de volatilité, l’approche d’un swing trader peut être la plus appropriée. Le prix d’ondulation reste dans un bastion baissier basé sur l’influence baissière récente.

Le prix Dogecoin peut-il remonter au milieu de mesures opposées en chaîne?

Le prix Dogecoin dérive lentement vers un plancher de support stable qui pourrait potentiellement fournir un point d’inversion et le début d’une nouvelle tendance haussière. Les mesures en chaîne, cependant, ne sont pas de grands fans d’un mouvement haussier et suggèrent que toute tentative de rallye sera être bloqué.

Alerte aux détenteurs de Bitcoin et d’Ethereum : la fusion coïncide avec la date limite de notification des créanciers pour Mt.Gox

Mt.Gox a annoncé que le 15 septembre est la date limite pour les réclamations des créanciers. Cela coïncide avec la fusion d’Ethereum, un événement tant attendu dans l’histoire de la cryptomonnaie. Par conséquent, les détenteurs de Bitcoin et d’Ethereum doivent être prudemment optimistes selon les analystes.