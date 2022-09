Les procureurs fédéraux creusent la saleté sur Changpeng Zhao, les piqués de Binance Coin | Cryptomonnaie

Les procureurs fédéraux ont demandé l’accès à la communication du PDG Changpeng Zhao enquêtant sur la lutte contre le blanchiment d’argent de la bourse.

Binance fait actuellement l’objet d’une enquête sur des violations potentielles de la loi sur le secret bancaire, selon Reuters.

Le prix de Binance Coin a plongé, observant une baisse de 3 % du jour au lendemain.

Les procureurs américains enquêtent sur le plus grand échange cryptomonnaie au monde et le PDG Changpeng Zhao. La division du blanchiment d’argent du ministère américain de la justice fouille la communication de CZ pour des transactions illégales et des informations sur le recrutement de clients américains.

La division du blanchiment d’argent du ministère américain de la justice enquête sur le PDG de Binance

Les procureurs américains ont demandé des enregistrements de communication de Changpeng Zhao, PDG de Binance fin 2020. La division du blanchiment d’argent du ministère américain de la Justice a poursuivi son enquête sur le plus grand échange cryptomonnaie au monde, selon Reuters.

La bourse a été invitée à transmettre volontairement des messages relatifs à sa détection de transactions illégales et au recrutement de clients américains. CZ et douze autres dirigeants et partenaires de Binance ont été inclus dans la demande de messages et de communications.

Des sources proches du dossier ont poursuivi en disant que les autorités américaines enquêtaient sur la possibilité que Binance ait violé la loi sur le secret bancaire. En vertu de cette loi, les échanges cryptomonnaies qui mènent des activités importantes aux États-Unis doivent s’enregistrer auprès du Trésor et se conformer aux directives anti-blanchiment d’argent. Les contrevenants à la loi sur le secret bancaire pourraient être condamnés à des peines de prison.

Un porte-parole de Binance aurait déclaré :

Il s’agit d’un processus standard pour toute organisation réglementée et nous travaillons régulièrement avec des agences pour répondre à toutes les questions en suspens.

Le porte-parole a poursuivi en ajoutant que Binance dispose d’une équipe mondiale de sécurité et de conformité à la pointe de l’industrie, qui compte plus de 500 employés.

Le prix de Binance Coin a chuté en réponse au développement. BNB a enregistré près de 3 % de pertes. Les analystes ont prédit une nouvelle baisse du prix du BNB. NekozTek, un analyste crypto pseudonyme a identifié une courte opportunité dans le tableau des prix BNB.

Tableau des prix BNB-USDT

L’analyste a reconnu qu’il était absent de la courte opportunité pour CZ. Il est probable que le PDG de Binance fasse un commentaire sur l’enquête et sur la façon dont la bourse gère la même chose. La transparence pourrait alimenter un sentiment haussier parmi les détenteurs.