Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : ce que Wall Street ne veut pas que vous sachiez pt.2 | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre des signaux d’accumulation d’argent intelligents. Un fond peut être proche.

Le prix Ethereum est susceptible d’assister à un afflux de volatilité, l’approche d’un swing trader peut être la plus appropriée.

Le prix d’ondulation reste dans un bastion baissier basé sur l’influence baissière récente.

Deuxième partie d’une thèse analytique Elliott Wave, technique et en chaîne utilisée pour évaluer le comportement actuel du marché et prévoir les prochains mouvements directionnels sur le marché de la cryptomonnaie.

Le prix du Bitcoin semble haussier sous le capot

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 19 982 $. La récente violation de la barrière de 20 000 $ a amené de nombreux analystes à appeler à un événement de balayage des plus bas du 18 juin à 17 622 $. Sur la base des techniques, l’appel est justifié. Le profil de volume montre une légère hausse près du sommet du bullrun d’août, signalant une implication de l’argent intelligent. De plus, les traders ont constamment rejeté la réintégration par Bitcoin de la barrière de 20 000 $ sur des délais intra-horaires.

Pourtant, quelques outils d’analyse en chaîne transmettent un message différent. Par exemple, la carte de circulation Bitcoin sur 365 jours de Santiments montre une baisse massive des jetons en circulation annuelle. Il y a actuellement 5,96 millions de jetons en circulation, ce qui est la lecture la plus basse des six dernières années. La dernière fois que cette quantité de jetons était en circulation active, c’était en 2016, lorsque Bitcoin s’échangeait à 5 711 $.

Prix ​​de Santiment, indicateurs d’échanges de circulation et d’approvisionnement sur 365 jours

L’indicateur Total Bitcoin Supply On All Crypto Exchanges continue de baisser. À 1,74 million actuellement, les bourses détiennent la plus faible quantité de Bitcoins liquides depuis octobre 2018, juste avant que Bitcoin ne tombe de 6 000 $ à 3 000 $.

Enfin, l’indicateur d’offre hors bourse devient parabolique. À un nouveau record historique de 2,75 millions de Bitcoins, cet indicateur suggère que celui qui achète du Bitcoin n’est pas intéressé par les gains à court terme. En théorie, la baisse de l’offre de jetons sur les bourses crée plus de demande pour le jeton parmi les investisseurs particuliers et institutionnels.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix Ethereum raconte une histoire différente

Le prix d’Ethereum a surperformé Bitcoin cet été de près de 150 %. Par rapport au rallye de 42 % de Bitcoin, le contrat intelligent décentralisé a connu une augmentation de 126 % depuis la liquidation du 18 juin.

Le prix de l’ETH se vend actuellement aux enchères à 1 571 $. Les données techniques montrent une baisse de volume au milieu de la vente actuelle, ce qui est un signal optimiste de gains supplémentaires à venir.

Pourtant, les outils d’analyse en chaîne suggèrent que l’ETH aura du mal à répéter ses performances impressionnantes. Contrairement à Bitcoin, l’indicateur de l’offre totale sur les échanges de Santiment est en train de tourner à la hausse.

Prix ​​de Santiment, volume, circulation sur 365 jours – Indicateurs d’approvisionnement en bourse

Actuellement, à 17,6 millions de jetons, la dernière fois que l’inventaire Ethereum a été aussi élevé sur toutes les bourses, c’était en novembre 2021, lorsque le prix de l’ETH a été mis aux enchères entre 4 200 $ et 4 600 $.

En théorie, l’indicateur suggère que le prix d’Ethereum pourrait être un jeton volatil idéal pour les day traders dans les semaines à venir. Cependant, les nouveaux sommets historiques seront plus difficiles à atteindre que pour son homologue Bitcoin.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix de l’ondulation reste dans les limbes baissiers

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,325 $, car le transfert de fonds numérique continue de sous-performer par rapport à ses pairs. Depuis juin, le jeton de remise numérique a augmenté de 35 %. Ce qui avait autrefois semblé être une consolidation de prise de bénéfices proche de 0,37 $ a fini par se transformer en une frénésie de vendeurs tous azimuts, le prix Ripple baissant de 10 % en une journée le 19 août.

La bougie engloutissante baissière du 19 août est désormais la plus grande bougie de l’été, ce qui laisse entendre que les traders sont désormais en contrôle. L’indicateur de profil de volume augmente progressivement dans les transactions au milieu de chaque baisse du marché. Enfin, le prix XRP a été témoin d’un rejet des moyennes mobiles simples sur 8 et 21 jours, ce qui incitera probablement les baissiers écartés à sauter pour un potentiel de baisse plus important.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Lorsqu’il est combiné, le prix XRP pourrait dissiper un tourbillon de douleur dans les semaines à venir. Les baissiers visent probablement des cibles comprises entre 0,28 $ et 0,24 $. Les commerçants qui cherchent à rejoindre la tendance devraient maintenir un point d’invalidation au-dessus de 0,41 $.

Les traders doivent se méfier de placer une entrée trop tôt, car la fermeture d’une bougie au-dessus de 0,33 $ au niveau quotidien pourrait catalyser une forte hausse vers 0,37 $ à court terme.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security