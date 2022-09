La pièce Crypto.com voit les commerçants se retirer du CRO alors que la tourmente du marché mondial frappe Defcon 1 | Cryptomonnaie

La pièce Crypto.com voit les commerçants fuir ce matin pendant les sessions ASIA PAC et européennes alors que les marchés sont secoués.

Le prix du CRO chute et efface les gains de mercredi alors qu’une série d’événements met les commerçants à bout.

Attendez-vous à d’autres ralentissements à l’approche des chiffres de l’emploi aux États-Unis de vendredi.

L’action des prix des pièces de monnaie Crypto.com (CRO) est dans le collimateur, car quelques éléments géopolitiques incitent les commerçants à se retirer des actifs à risque. Depuis quelques jours déjà, la PBOC tente de briser la force du dollar avec des fixations plus fortes de sa monnaie mais a jusqu’à présent vu ses efforts totalement anéantis en raison des blocages annoncés en grande partie à Shanghai. Pendant ce temps, la Russie s’est engagée à acheter une quantité substantielle de yuans et d’autres devises amies, déclenchant une nouvelle appréciation du rouble contre la plupart des principales paires de devises.

Prix ​​CRO non insensible à la corrélation forex

L’action du prix des pièces de Crypto.com est en retrait aujourd’hui et atteint actuellement les plus bas de mercredi après que les gains initiaux ont été effacés à la suite de deux événements géopolitiques externes. Comme vous pouvez le lire ci-dessus, une autre série de fermetures sur les principaux blocs de la ville de Shanghai, qui compte un million d’habitants, fait craindre davantage de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de perturbations de la production. Ensuite, la Russie tease et nargue les États-Unis et l’Europe en achetant de grandes quantités de devises à la Chine et à d’autres pays «amis» comme l’Inde pour déclencher une dévaluation de l’euro déjà battu, se traduisant par un sentiment de risque négatif qui voit une petite vente- en crypto-monnaies.

Le prix CRO pourrait donc encore baisser vers le plus bas de cette semaine à 0,1170 $, avec une possible perte mince de 4 %. Dans l’ensemble, cela pourrait être un signe révélateur des choses à venir avec le rapport sur l’emploi aux États-Unis demain, déclenchant peut-être une perte exponentielle pouvant aller jusqu’à une baisse de 20 %, le prix du CRO glissant en dessous de 0,1000 $. Cette dévaluation pourrait provenir d’un rapport sur l’emploi toujours solide et positif, rendant plus difficile pour les marchés de s’accrocher à l’idée que la Fed commencera bientôt à perdre ses conditions monétaires, n’ouvrant ainsi pas plus de liquidités pour investir dans les crypto-monnaies.

Graphique journalier CRO/USD

Bien sûr, pour l’instant, les pertes semblent contenues et, comme on l’a vu cette semaine, la séance sur les actions américaines a souvent inversé les pertes subies lors de la séance de négociation européenne. Cela pourrait être le cas aujourd’hui avec un calendrier américain très léger sur le front économique, ouvrant une certaine marge aux haussiers pour pousser les actions et les actifs à risque à la hausse. Le prix du CRO pourrait être vu réduire les pertes et essayer d’atteindre 0,1330 $, qui est le nouveau pivot mensuel pour septembre et coïncide avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours.