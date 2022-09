Le prix du Bitcoin révèle un écart entre les parties prenantes | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin recule pour soutenir alors que les commerçants se préparent pour le rapport sur l’emploi américain de vendredi.

Le prix du BTC finit par être divisé en deux camps opposés.

Attendez-vous à voir une baisse possible encore en dessous de 20 000 $, car les traders sont les plus susceptibles d’être emportés.

Le prix du Bitcoin (BTC) est tiré à gauche et à droite, car une division claire du positionnement peut être identifiée en examinant les données CME sur Bitcoin Futures. La publication hebdomadaire montre que les commerçants non commerciaux ou de détail sont actuellement positionnés pour un bond dans l’action des prix du Bitcoin, tandis que le positionnement commercial des banques, des fonds spéculatifs et des sociétés affiliées indique une position de vente nette massive sur Bitcoin, à la recherche d’autres baisses à venir.

Répartition du positionnement des contrats à terme BTC

Le prix du bitcoin est déchiré en deux morceaux, car le positionnement de la vente au détail et du commerce ne pourrait pas être plus éloigné. Alors que les commerçants de détail parient sur des prix plus élevés du Bitcoin, le positionnement commercial voit le Bitcoin baisser dans les semaines et les mois à venir. Compte tenu de tous les éléments et commentaires qui sont sortis ces derniers jours et semaines, le positionnement commercial devrait sortir en tête, avec BTC qui devrait baisser une autre jambe.

Le prix du BTC voit donc l’action des prix chuter, effaçant déjà tous les gains de mercredi. Une autre jambe plus basse indique que l’action des prix pourrait perdre encore 5% vers 19 036 $, ouvrant plus de ralentissement alors que 19 000 $ devraient bientôt casser. Un déclencheur pourrait être le rapport sur l’emploi aux États-Unis publié demain. Dans le cas où elle ne montrerait pas de ralentissement sur le marché du travail, la Fed devrait poursuivre son inclinaison belliciste, déclenchant une nouvelle baisse du prix du BTC vers 18 000 $.

Graphique journalier BTC/USD

L’action des prix, pour l’instant, est soutenue par le S1 mensuel d’août, et le prix du Bitcoin pourrait encore rebondir et essayer de se rallier vers le nouveau pivot mensuel de septembre qui se négocie à près de 21 624 $. Autour de cette zone, cependant, un certain nombre de plafonds de prix se présentent, avec le niveau pivot historique à 12 969 $ et la moyenne mobile simple sur 55 jours près de 22 000 $. Un niveau ou une zone difficile à casser pour plus de hausse devra dépendre de l’émergence de catalyseurs fondamentaux plus positifs, ce qui entraînerait un changement du positionnement commercial sur les contrats à terme vers des positions plus longues.