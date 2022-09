Le prix de Solana est déclenché par des commerçants inquiets | Cryptomonnaie

Le prix de Solana recule ce matin alors que les commerçants s’inquiètent du rapport sur l’emploi de vendredi.

Le prix du SOL pourrait glisser et imprimer un nouveau plus bas pour la semaine alors que les inquiétudes s’élargissent.

Attendez-vous à une cassure vers vendredi avec la perspective de nouveaux plus bas.

Le prix de Solana (SOL) faiblit et trébuche alors que les investisseurs et les commerçants commencent à s’inquiéter du rapport sur l’emploi américain publié le vendredi 2 septembre. Le rapport sur les salaires privés d’ADP, qui est sorti mercredi, est parfois considéré comme un précurseur du rapport NFP deux jours plus tard, et il a montré une augmentation plus faible que prévu. Pourtant, malgré une sortie inférieure aux attentes, les marchés ont rapidement commencé à percevoir le nombre comme une augmentation néanmoins, et donc révélateur d’un marché du travail toujours très tendu. Cela confirme les craintes que la banque centrale américaine continue de se resserrer et n’assouplit probablement pas les conditions financières avant la fin de 2023, ce qui indique des vents contraires persistants pour les crypto-monnaies pendant au moins 15 mois supplémentaires.

Le prix du SOL fait face à des vents contraires pendant encore 15 mois

Le prix de Solana a encore chuté jeudi, après que mercredi l’ait contraint à rendre son bénéfice de 5% pour la journée, à la fin de la séance de négociation américaine. Le prix du SOL risque donc d’accélérer son mouvement à la baisse. Le plancher de cette semaine est fixé à 30 $, mais si l’action des prix commence à se déplacer en dessous, attendez-vous à une attraction magnétique avec le marqueur de 26 $ comme élément attirant dans cette baisse. Cela pourrait aller jusqu’à la correction, car l’indice de force relative (RSI) se négocie à des niveaux inférieurs et proches de la zone de survente.

Graphique journalier SOL/USD

Pour qu’il y ait un potentiel de hausse, un événement catalyseur est nécessaire, qui pourrait provenir d’un rapport décevant sur l’emploi aux États-Unis vendredi . Décevant, dans ce cas, indiquerait que le nombre lui-même indique une augmentation encore plus faible ou favorise même une diminution des emplois. Cela se traduirait par une politique plus facile de la Fed et un revirement possible pour les crypto-monnaies. Sur la base de ce nombre, les crypto-monnaies pourraient obtenir une demande massive d’offres et voir l’action des prix grimper vers 38 $.