Les installations de l’intermédiaire minier Bitcoin Compass en Géorgie fermeront alors que les prix de l’énergie montent en flèche | Cryptomonnaie

Deux installations géorgiennes utilisées par Compass Mining, un intermédiaire qui permet aux investisseurs de détail de participer à la production de bitcoins, ferment leurs portes alors que les coûts de l’électricité dans l’État américain montent en flèche.

Le propriétaire des sites ferme parce que le fournisseur de services publics local a augmenté les prix, un coût majeur pour l’extraction de bitcoins, de plus de 50 %, a déclaré jeudi le co-PDG de Compass, Thomas Heller, à CoinDesk par e-mail. La société a appris la nouvelle du propriétaire de l’installation hier après-midi, a-t-il déclaré.

Compass Mining permet aux investisseurs particuliers d’acheter de petites quantités de capacité minière dans des sites du monde entier. Il ne possède aucune des installations disponibles sur sa plate-forme. La société a eu des problèmes de temps d’arrêt, de retards de déploiement et de plates-formes minières bloquées en Russie, à tel point que Whit Gibbs a démissionné de son poste de PDG en juin et que la nouvelle direction a supprimé 15 % de ses effectifs.

Le site de Géorgie hébergeait environ 5 000 machines pour les clients de Compass, soit environ 15 mégawatts (MW), a déclaré Heller. L’opérateur héberge un total de 8 000 machines, soit 25 MW, pour Compass, a déclaré le co-PDG.

Les clients peuvent faire expédier leurs machines sur un site au Texas, un processus qui prend probablement environ un mois, selon la capture d’écran d’un e-mail aux clients publié sur les réseaux sociaux. Compass s’efforcera de minimiser les temps d’arrêt et émettra des crédits aux clients concernés, a déclaré Heller.

L’installation du Texas a connu ses propres problèmes. Sa connexion au réseau électrique a été retardée et a donc dû fonctionner avec des générateurs pendant un certain temps. Ceux-ci, cependant, ne fonctionnaient pas tout le temps à cause de la chaleur et d’autres raisons, a déclaré Heller, entraînant des temps d’arrêt pour les plates-formes minières. En juillet, Compass a proposé de déplacer les machines du Texas en Géorgie en raison de la faible disponibilité du site. Compass a déclaré plus tard qu’il ne procéderait pas au déménagement, citant les prix élevés de l’énergie en Géorgie.

En août, le site du Texas a été connecté au réseau et la disponibilité a été « très bonne », a déclaré Heller. L’installation devrait fonctionner à plus de 100 MW d’énergie, mais l’allocation de Compass n’atteindra que 25 MW d’ici la fin septembre, selon la capture d’écran.

Les installations de Géorgie étaient « très solides jusqu’à présent » car l’opérateur était très bon. Compass s’attend à ce qu’il en soit de même pour le site du Texas, qui est géré par la même société, a déclaré Heller.