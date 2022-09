Le prix de Polkadot glisse vers la zone de demande pour une chance d’inversion | Cryptomonnaie

Le prix Polkadot pourrait bientôt retester la zone de demande de 5,94 $ à 6,51 $ avant une montée rapide.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le DOT rebondisse de 20 % dans une hausse à 7,77 $, peut-être même à 9,65 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 5,94 $ invalidera la thèse haussière du DOT.

Le prix de Polkadot approche d’un point d’inflexion qui pourrait potentiellement inverser la tendance baissière et permettre aux haussiers de prendre le contrôle. Cette évolution intervient alors que BTC tente également de trouver un niveau de support stable pour lancer son rallye de reprise, ce qui rend également les perspectives haussières plus probables pour le DOT.

Le prix Polkadot recherche une assise stable

Le prix de Polkadot a chuté d’environ 29 % depuis le 10 août, ce qui lui a permis de retester la fourchette basse à 6,85 $. Jusqu’à présent, ce niveau semble se maintenir assez bien, et si les acheteurs interviennent, un renversement pourrait se produire par rapport à la position actuelle à 6,94 $.

Cependant, le scénario idéal serait que le prix de Polkadot baisse un peu plus, étiquetant la zone de demande de 5,94 $ à 6,51 $. En raison du déséquilibre ici, c’est un bon endroit pour que les investisseurs s’attendent à un pic d’élan haussier qui pousse le DOT à lancer une tendance haussière.

Les sommets égaux formés à 7,77 $ seraient la première cible des traders Polkadot, mais la pénétration et le basculement ultérieur du niveau dans un plancher de support permettront aux acheteurs d’étendre la course jusqu’au prochain sommet égal formé à 9,65 $. Ce mouvement pourrait constituer un gain de 48 % lorsqu’il est mesuré à partir de 6,51 $ et c’est probablement là que le sommet local se formera.

Graphique DOT/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si les acheteurs ne parviennent pas à revenir lorsque le prix de Polkadot plonge dans la zone de demande de 5,94 $ à 6,51 $, cela indiquera un manque d’élan haussier. Cette évolution malheureuse pourrait amener le DOT à produire un chandelier quotidien proche de 5,94 $, ce qui invaliderait la thèse haussière en créant un plus bas plus bas.

Dans un tel cas, le prix Polkadot pourrait revoir 5,50 $ et les niveaux psychologiques de 5 $ à la recherche d’un support clé.

Noter:

Une inversion du prix du Bitcoin pourrait voir les altcoins faire de même, et la vidéo ci-dessous détaille un potentiel rallye de reprise à court terme pour BTC.