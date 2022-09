Les développeurs d’Helium proposent de déplacer le réseau vers la blockchain Solana pour des vitesses plus rapides | Cryptomonnaie

Les développeurs derrière le réseau de télécommunications décentralisé Helium ont proposé de déplacer l’intégralité du protocole vers Solana en invoquant des vitesses de transaction plus rapides, des temps de disponibilité élevés et une plus grande interopérabilité avec d’autres blockchains comme raisons principales.

Les développeurs d’Helium ont proposé de déplacer tous les jetons, la gouvernance et l’économie basés sur l’hélium autour des jetons natifs HNT, DC, IOT et MOBILE du réseau vers la blockchain Solana. Cette décision contribuerait à faire évoluer le réseau Helium, qui est passé à plus d’un million de « hotspots » ces derniers mois, ont déclaré les développeurs.

L’hélium serait également utilisé avec les projets Solana en cours, tels que le smartphone Solana Saga, augmentant ainsi son cas d’utilisation, ont déclaré les développeurs.

« Solana est une blockchain de couche 1 qui met l’accent sur l’importance de l’évolutivité et de la vitesse », ont déclaré les développeurs, ajoutant que le réseau ne fait aucun compromis sur la sécurité ou l’évolutivité. Cependant, Solana a rencontré des problèmes de disponibilité dans le passé.

La blockchain Helium utilise un nouvel algorithme de travail appelé « Proof of Coverage » (PoC) pour vérifier que les hotspots sont situés là où ils prétendent être. En d’autres termes, PoC essaie de vérifier que les hotspots représentent honnêtement leur emplacement et la couverture du réseau sans fil qu’ils créent à partir de cet emplacement.

Les points d’accès permettent à quiconque de posséder et d’exploiter un réseau sans fil pour les appareils Internet des objets (IoT) à faible consommation tout en offrant une couverture pour les appareils utilisant Helium LongFi en échange de récompenses HNT.

PoC est un programme intensif, cependant, et les développeurs d’Helium ont proposé de supprimer le mécanisme tout en passant à Solana. Une telle décision rendrait les exigences de la blockchain pour prendre en charge le réseau Helium « devenues beaucoup plus simples » et être prises en charge sur Solana.

La proposition intervient des mois après qu’Helium a levé 200 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série D à une valorisation de 1,2 milliard de dollars en février dans un cycle dirigé par Tiger Global et FTX Ventures, qui ont rejoint les investisseurs existants Multicoin Capital et a16z. Toutes ces entreprises ont déjà investi des centaines de millions de dollars dans l’écosystème Solana.