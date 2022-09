CoinGecko révèle l’État américain le plus intéressé par Bitcoin et Ethereum | Cryptomonnaie

Le Golden State de Californie est peut-être l’État le plus curieux d’Amérique concernant Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), ont révélé de nouvelles données de CoinGecko.

Dans un rapport partagé par CoinGecko, les internautes de Californie représentaient 43% de toutes les recherches de trafic Web Bitcoin et Ethereum sur le site Web de suivi de la cryptomonnaie. Ceci malgré le fait que l’ensemble de la population de l’État ne représente que 11,9% de la population américaine.

Bobby Ong, COO et co-fondateur de CoinGecko, a déclaré qu’il n’était « pas surprenant » que la Californie ait remporté la couronne dans l’intérêt des crypto-monnaies de premier ordre, compte tenu de sa place en tant que « centre technologique majeur ».

La Californie abrite également la Silicon Valley, l’un des plus grands centres de technologie et d’innovation au monde.

Parmi les plus grandes entreprises situées dans la Silicon Valley à avoir investi dans des applications basées sur la blockchain et des startups cryptomonnaies figurent Apple, Google, Meta, PayPal et Wells Fargo.

Échange centralisé Coinbase a été l’une des premières grandes sociétés de cryptomonnaie à avoir son siège en Californie, bien qu’elle n’ait plus de siège aujourd’hui. The Graph, Helium, MakerDAO et dYdX font partie des derniers projets Web3 présents dans le Golden State.

De nombreuses universités prestigieuses dotées d’excellents départements d’ingénierie et de technologie sont également situées en Californie, telles que l’Université de Stanford, le California Institute of Technology et l’Université de Californie à Berkeley.

CoinGecko a également noté que d’autres États fortement intéressés par les deux crypto-monnaies sont l’Illinois, New York, la Floride et Washington, suivis de la Pennsylvanie, du Texas, de la Virginie, de la Géorgie et de l’Arizona.

Top 10 des États américains avec le plus grand trafic de pages Web Bitcoin et Ethereum. Source : CoinGecko

Dans les 20 premiers États, la plupart des recherches sur le site Web semblaient être pondérées vers Bitcoin, cependant, les données ont révélé que quatre États particuliers ont vu plus de recherches pour Ethereum que son concurrent.

« Ce qui est particulièrement remarquable, c’est l’intérêt du Colorado, du Wisconsin, du New Jersey et de la Floride pour Ethereum plutôt que Bitcoin », a expliqué Ong.

« Il reste à voir comment ces classements et ces parts de marché se dérouleront dans les mois à venir, avec la fusion d’Ethereum au coin de la rue. »

Les données ont été recueillies entre mai. 2 au 21 août 2022, et n’a collecté que des données de trafic Web en provenance des États-Unis. Les données ont été indexées sur une échelle de 0 à 100, 100 représentant le point le plus élevé de trafic Web (Californie) par rapport aux autres États.

Les résultats surviennent alors qu’une récente enquête Study.com a révélé que plus de 64% des parents et des diplômés universitaires basés aux États-Unis ayant une compréhension suffisante de la technologie blockchain souhaitent que la cryptomonnaie soit enseignée dans les salles de classe.

À l’échelle mondiale, les États-Unis ont partagé la première place avec l’Allemagne en matière de réglementation et de législation favorables à la cryptomonnaie, partageant la première place avec l’Allemagne et battant Singapour, l’Australie et la Suisse, selon l’agrégateur de données cryptomonnaies Coincub.