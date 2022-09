Le prix du Shiba Inu envisage une hausse de 70 % alors que Shytoshi Kusama vient au support des détenteurs de SHIB | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu est de retour aux prises avec le point de contrôle (POC) à 0,0000118 $.

Alors qu’une reprise massive est en préparation, les investisseurs se demandent si elle surviendra après une baisse ou à partir de sa position actuelle.

Un rebond de 0,0000087 $ ou 0,0000083 $ pourrait déclencher une hausse de 105 % du SHIB.

Le prix du Shiba Inu semble rester proche d’un niveau de support important formé au cours des trois derniers mois. Une consolidation le long de cette barrière est ce qui a conduit à un mouvement explosif il y a deux semaines. Par conséquent, la consolidation en cours a amené les investisseurs à espérer une autre reprise.

Le créateur de pièces de mème Shytoshi Kusama s’est rendu sur Twitter pour soutenir les détenteurs de SHIB contre les utilisateurs qui cherchent à semer le doute et le chaos dans l’écosystème.

Le prix du Shiba Inu et ses multiples scénarios

Le prix du Shiba Inu oscille près d’un niveau de support clé, le POC, à 0,0000118 $. Cette barrière est le niveau de volume échangé le plus élevé depuis le 11 avril et a été cruciale pour déclencher les précédentes montées en puissance de SHIB.

Le 14 août, le tueur de Dogecoin a lancé une ascension de 53 %, créant un double sommet à 0,0000179 $. Depuis lors, le prix Shiba Inu a annulé les gains et est de retour au POC, cherchant à redémarrer un mouvement similaire.

Jusqu’à présent, les traders semblent être absents ou non réactifs. Cependant, si SHIB se consolide ici assez longtemps, provoquant une résurgence d’acheteurs, cela pourrait catalyser une montée en puissance rapide. Le niveau immédiat que les haussiers ou l’argent intelligent chercheront à cibler est les sommets égaux formés à 0,0000179 $.

Par conséquent, un rebond de 0,0000118 $ pourrait entraîner un gain de 52 % après avoir retesté la barrière de 0,0000179 $.

Bien que ces perspectives soient faciles à comprendre, les investisseurs doivent être à l’aise avec la répartition du POC et la baisse de 9 % qui l’accompagne. Ce mouvement renversera SHIB pour retester le niveau de support immédiat à 0,0000106 $. Un rebond à 0,0000179 $ se traduira par un gain de 68 %, ce qui est le deuxième scénario.

Le troisième résultat aura le même objectif, mais au lieu de trouver un support à 0,0000106 $, le prix du Shiba Inu pourrait chuter à 0,0000083 $ pour combler le déséquilibre en premier. Le rallye qui émerge ici se traduira par un gain de 104% pour retester 0,0000179 $.

SHIBUSDT graphique sur 1 jour

Indépendamment des multiples scénarios, les investisseurs peuvent calculer la moyenne de leurs investissements aux niveaux de support critiques mentionnés ci-dessus au lieu d’attendre un creux parfait et de rater la tendance haussière.

Cependant, si SHIB produit un chandelier quotidien proche de 0,0000074 $ sans reprise rapide, cela créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière du prix du Shiba Inu.

Noter:

La vidéo ci-jointe fournit une perspective à court terme du prix du Shiba Inu par opposition aux perspectives à moyen terme décrites ci-dessus.