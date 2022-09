Les développeurs d’Helium proposent d’abandonner leur propre blockchain pour Solana | Cryptomonnaie

La transition vers Solana améliorerait l’évolutivité du réseau, ce qui à son tour apporterait « des économies d’échelle significatives » au réseau, selon les développeurs principaux d’Helium.

Le réseau de chaînes de blocs de l’Internet des objets (IoT) Helium pourrait passer à la chaîne de blocs Solana à la suite d’une nouvelle proposition de gouvernance HIP 70 lancée le 30 août.

Les développeurs principaux d’Helium ont déclaré que la nécessité « d’améliorer l’efficacité opérationnelle et l’évolutivité » était nécessaire afin d’apporter « des économies d’échelle significatives » au réseau.

Le réseau Helium fonctionne lorsque les utilisateurs installent un point d’accès Helium pour fournir une couverture de réseau sans fil 5G décentralisée aux internautes de leur région. Helium utilise un mécanisme de consensus unique – la preuve de couverture pour vérifier la connectivité du réseau et distribuer des jetons HNT aux fournisseurs de points d’accès Helium lorsque la couverture est vérifiée.

La proposition intervient alors que les développeurs d’Helium ont souligné la nécessité de résoudre un certain nombre de problèmes techniques afin d’améliorer les capacités du réseau :

Au cours des derniers mois du réseau, les deux ont été difficiles pour les participants au réseau avec une activité de preuve de couverture considérablement réduite en raison de la taille du réseau et de la charge de la blockchain/validateur, et des problèmes de livraison de paquets.

La proposition HIP 70 a été avancée pour améliorer ces capacités de transfert de données et de couverture réseau, selon la page Helium GitHub.

S’ils sont adoptés, les jetons HNT, IOT et MOBILE basés sur l’hélium et les crédits de données (DC) seraient également transférés vers la blockchain Solana.

Les jetons HNT du réseau sont gagnés par les fournisseurs de points d’accès, les jetons IOT sont gagnés par les opérateurs de nœuds qui fournissent le réseau LoRaWAN, les jetons MOBILE sont gagnés lorsque la couverture 5G est fournie et les DC sont utilisés pour payer les frais de transaction.

Les développeurs d’Helium ont proposé HIP 70, qui déplacerait le PoC et le compte de transfert de données vers Oracles. Cela simplifie les besoins en blockchain d’Helium, améliorant l’évolutivité, la vitesse et la fiabilité. Cela permet également plus de récompenses pour les mineurs et un déménagement à Solana. https://t.co/ZFSWmwYn8f pic.twitter.com/ztnahzGAet — Fondation Hélium (@HeliumFndn) 30 août 2022

Depuis sa création en 2013, le réseau Helium fonctionne sur sa propre blockchain. L’animateur du podcast « The Hotspot » Arman Dezfuli-Arjomandi a déclaré dans plusieurs publications sur Twitter que « Ethereum était trop lent » et « d’autres alternatives [at the time] n’étaient pas très attrayants ».

Helium avait besoin de construire sa propre Blockchain lorsque le protocole a commencé car «il n’y avait pas de blockchain sur laquelle cela aurait pu être construit qui existait à l’époque.

Mais malgré près d’un million de points d’accès Helium déployés dans le monde et soutenus par Google Ventures, le réseau n’est pas venu sans critiques.

Le mois dernier, l’entrepreneur Liron Shapira a critiqué le réseau pour son « absence totale de demande des utilisateurs finaux » suite à l’annonce que le réseau ne générait que 6 500 dollars par mois à partir des revenus d’utilisation des données, malgré une collecte de plus de 350 millions de dollars.

Le réseau Helium a également connu une panne de quatre heures, ce qui a affecté la capacité des détenteurs de jetons HNT à échanger leurs jetons et a empêché les mineurs Helium Hotspot de recevoir des récompenses.

La communauté réagit positivement

De nombreux membres de la communauté Helium ont répondu à HIP 70 avec un sentiment positif, qui est d’avis que l’intégration dans Solana bénéficiera énormément aux développeurs.

Ryan Bethencourt, partenaire du bailleur de fonds Web3 Layer One Ventures, a déclaré à ses 16 000 abonnés Twitter que la proposition est « énorme » pour Helium et Solana si la recommandation est approuvée.

Un autre utilisateur de Twitter a qualifié la combinaison de « tout simplement époustouflante ».

Des nouvelles fantastiques du réseau le plus incroyable de la planète. Helium et Solana ont derrière eux des communautés et des équipes extrêmement travaillantes et acharnées de tous les horizons. Nous sommes des bâtisseurs et n’avons pas peur du changement. La combinaison est tout simplement époustouflante ! WAO ! https://t.co/SQygB7Dwm9 – José Marcelino xNFT (@jmarcelino) 30 août 2022

Le vote HIP 70 est prévu pour le 12 septembre et sera mis à la disposition des détenteurs de jetons HNT sur heliumvote.com. Le vote se terminera le 18 septembre.

La nouvelle ne semble pas avoir eu un impact positif sur le prix du jeton HNT qui est actuellement au prix de 5,23 $, en baisse de 15,5 % au cours des dernières 48 heures.