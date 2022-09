Prédiction de prix Ethereum : Cryptos se bouscule pour le support, mais ETH peut-il revoir 1 730 $ ? | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum attend une cassure de 1 571 $ pour déclencher une montée rapide.

En cas de succès, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH revisite 1 730 $ et 1 820 $.

Un chandelier quotidien proche du niveau de 1 420 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix d’Ethereum a du mal à augmenter, et une partie de cela peut être attribuée au mouvement du prix du Bitcoin. L’autre partie est due au fait que l’ETH a des liquidités à collecter à la baisse avant de déclencher une montée en puissance.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH évolue à la baisse avant le début d’une reprise.

Le prix Ethereum attend le bon moment pour rebondir

Le prix Ethereum a produit des hauts et des bas plus bas depuis la mise en place d’un sommet local à 2 034 $. Le creux de swing le plus récent a été formé à 1 420 $, ce qui coïncide également avec le creux hebdomadaire précédent.

Les investisseurs peuvent attendre que l’ETH balaie ce creux à 1 420 $ et récupère la liquidité d’arrêt de vente avant d’induire une dynamique haussière. Le prix du bitcoin semble également attendre pour collecter des liquidités restant en dessous des creux égaux formés à environ 19 500 $.

Par conséquent, le prix Ethereum suivra probablement l’exemple du grand crypto et balayera 1 420 $. Cependant, une fois cette course de liquidités terminée, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH déclenche un autre rallye.

Une confirmation de ce mouvement se produira après que le prix d’Etheruem aura atteint un sommet supérieur à 1 619 $. Dans un tel cas, une revisite du haut de la fourchette à 1 722 $ sera suivie d’un nouveau test du niveau de résistance à 1 730 $.

Dans un cas très haussier, l’ETH pourrait potentiellement étendre ce mouvement à 1 820 $, portant la hausse totale de 22% à 28%.

Graphique ETHUSD sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum produit un chandelier quotidien proche du bas de la fourchette à 1 420 $ et ne parvient pas à se redresser rapidement, il produira un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Cette évolution pourrait par ailleurs conduire à une correction qui fait tomber l’ETH à 1 280 $.

Noter:

Dans la vidéo ci-jointe ci-dessous, nous discutons en profondeur du potentiel d’un rallye de récupération qui pourrait propulser l’ETH entre 1 730 $ et 2 000 $.