Prédiction des prix des crypto-monnaies : EOS, Chainlink et Bitcoin – Asian Wrap 01 septembre | Cryptomonnaie

Le prix EOS a quelques facteurs de confusion, indiquant une poursuite du rallye de contre-tendance. EOS est l’un des plus anciens jetons cryptomonnaies avec une communauté fortement engagée depuis 2018. À l’heure actuelle, le crypto OG montre des signes haussiers subtils auxquels les commerçants et les investisseurs devraient prêter attention. Depuis mai 2021, le prix EOS a perdu 93% de sa valeur marchande.

L’analyse en chaîne du prix de Chainlink laisse entrevoir un bastion baissier. Le prix Chainlink montre des signaux baissiers sous le capot dont les investisseurs doivent être conscients. Depuis le 15 août, le jeton oracle blockchain décentralisé basé sur Ethereum a chuté de 36 %. Au cours de la dernière semaine de négociation d’août, les haussiers ont réussi à récupérer 6 % de ces pertes.

Le plus grand détenteur coté en bourse de Bitcoin, MicroStrategy, a été giflé par une poursuite pour évasion fiscale. Le procureur général Karl Racine a annoncé une action en justice contre le dirigeant milliardaire de la technologie, citant la fraude fiscale. La prochaine décision de MicroStrategy et de Michael Saylor pourrait influencer la tendance des prix du Bitcoin puisque l’entreprise technologique est le plus grand détenteur public de l’actif.