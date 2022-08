L’examen de la comptabilité cryptomonnaie du FASB n’inclura pas les NFT, certains stablecoins : rapport | Cryptomonnaie

L’organisme de normalisation comptable a défini ses critères pour les actifs cryptomonnaies qui seraient couverts par une prochaine règle concernant les entreprises et leurs actifs numériques.

Le Financial Accounting Standards Board (FASB) exclut les jetons non fongibles (NFT) et certaines pièces stables de son examen comptable des crypto-monnaies, a rapporté le Wall Street Journal.

Mercredi, le conseil d’administration américain a décrit ses critères pour les actifs cryptomonnaies qui seraient couverts par une règle tant attendue permettant aux entreprises de comptabiliser et de divulguer leurs avoirs en actifs numériques.

Le FASB n’a pas nommé d’actifs cryptomonnaies spécifiques qui seraient exclus de la règle. Mais il a déclaré que les actifs numériques visés par la règle incluraient ceux qui sont intangibles, ne comportent pas de droits contractuels sur les flux de trésorerie ou la propriété de biens et services, et ceux qui sont fongibles, selon le Journal. Les NFT sont par nature non fongibles et peuvent comporter des droits sur des actifs sous-jacents, tandis que certaines pièces stables sont des actifs corporels.

Susan Cosper, membre du conseil d’administration du FASB, a déclaré au Journal que peu d’entreprises avaient encore investi dans les NFT. « Ce n’est pas omniprésent ou matériel à ce stade », a-t-elle déclaré, ajoutant que « c’est certainement quelque chose sur lequel nous pouvons nous concentrer plus tard si nécessaire ».

Le FASB n’a pas discuté des normes de déclaration pour les entreprises détenant des crypto-monnaies comme le bitcoin (BTC) dans leurs bilans. À l’heure actuelle, les entreprises doivent enregistrer une perte non réalisée si la valeur de leurs avoirs baisse, même si les entreprises ne vendent pas les actifs. Mais ils ne sont pas tenus de déclarer les gains non réalisés. Des règles similaires n’existent pas pour les sociétés détenant d’autres actifs. L’industrie de la cryptomonnaie espère que le FASB mettra à jour ses recommandations pour remédier à cette disparité.