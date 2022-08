A L’INSTANT : MicroStrategy et Michael Saylor poursuivis pour évasion fiscale | Cryptomonnaie

Le plus grand détenteur coté en bourse de Bitcoin, MicroStrategy, a été giflé par une poursuite pour évasion fiscale.

Le procureur général Karl Racine a annoncé une action en justice contre le dirigeant milliardaire de la technologie, citant la fraude fiscale.

La prochaine décision de MicroStrategy et de Michael Saylor pourrait influencer la tendance des prix du Bitcoin puisque l’entreprise technologique est le plus grand détenteur public de l’actif.

Le procureur général de DC, Karl Racine, a annoncé une action en justice contre MicroStrategy et Michael Saylor pour fraude fiscale présumée. La plus grande baleine publique de Bitcoin a rencontré des problèmes juridiques pour des allégations de fraude fiscale à Washington DC.

Lisez aussi: Jim Cramer exhorte les commerçants à vendre leur crypto et à se laver les mains des actifs spéculatifs

Michael Saylor et MicroStrategy font face à des poursuites pour fraude fiscale

MicroStrategy, une société de renseignement logiciel et l’une des plus grandes baleines de Bitcoin est aux prises avec des problèmes juridiques. Le procureur général de DC, Karl Racine, a annoncé que MicroStrategy et Michael Saylor faisaient face à des poursuites judiciaires pour fraude fiscale présumée. DA Racine a révélé que Michael Saylor, un cadre technologique milliardaire qui a vécu dans le district pendant plus d’une décennie, n’a jamais payé d’impôt sur le revenu DC.

La société MicroStrategy de Saylor fait l’objet d’un procès pour complot visant à l’aider à échapper à l’impôt. DA Racine soutient que Saylor doit des centaines de millions de dollars qu’il a gagnés en vivant à Washington DC. Le procès est le premier du genre intenté en vertu de la loi sur les fausses déclarations récemment modifiée de DC, encourageant les dénonciateurs à signaler les résidents qui échappent à nos lois fiscales en déformant leur résidence.

NOUVEAU: Aujourd’hui, nous poursuivons Michael Saylor – un cadre technologique milliardaire qui vit dans le district depuis plus d’une décennie mais n’a jamais payé d’impôt sur le revenu DC – pour fraude fiscale. – AG Karl A. Racine (@AGKarlRacine) 31 août 2022

Pourquoi est-ce important pour les détenteurs de Bitcoin ?

L’issue du procès contre MicroStrategy pourrait avoir un impact sur le prix du Bitcoin pour deux raisons principales. Étant donné que MicroStrategy détient 129 699 BTC, l’issue du procès pourrait influencer les avoirs de l’entreprise – le géant pourrait soit se débarrasser de Bitcoin, soit de HODL. Michael Saylor est récemment passé de PDG à président, pour se concentrer sur l’acquisition de Bitcoin pour l’entreprise. MicroStrategy pourrait continuer à ramasser plus de BTC pendant la baisse du prix de l’actif.

Le prix du Bitcoin s’est maintenu au-dessus du niveau de 20 000 $, un obstacle psychologique clé pour l’actif. Il reste à voir si de nouveaux développements dans le procès contre MicroStrategy influencent négativement le prix du BTC.

Les analystes de Netcost-Security ont observé que le prix du Bitcoin se remet actuellement de ses pertes. La BTC est prête à viser le niveau de 22 500 $, malgré des perspectives macroéconomiques baissières.