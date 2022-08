Jim Cramer exhorte les commerçants à vendre leur crypto et à se débarrasser des actifs spéculatifs | Cryptomonnaie

L’hôte de CNBC, Jim Cramer, a exhorté les commerçants à rester à l’écart des actifs spéculatifs tels que les crypto-monnaies.

Cramer soutient qu’il n’y a aucun intérêt à utiliser les crypto-monnaies si ce n’est de séparer les détenteurs de leur argent.

Les géants de la technologie injectent des capitaux dans la cryptomonnaie, la plus grande entreprise technologique d’Indonésie, GoTo, a acquis une plate-forme d’échange de crypto-monnaie.

Jim Cramer a averti les commerçants de rester à l’écart de la cryptomonnaie car les actifs spéculatifs pourraient les séparer de leur argent. L’hôte Mad Money est populaire dans la communauté crypto pour sa relation d’amour et de haine avec Bitcoin et les actifs numériques.

Pourquoi Jim Cramer conseille aux commerçants de rester à l’écart de Bitcoin

Jim Cramer, hôte de Mad Money de CNBC, a fréquemment commenté le Bitcoin et les crypto-monnaies. Plus récemment, Cramer a conseillé à la communauté crypto d’éviter les investissements spéculatifs tels que les crypto-monnaies.

Le bitcoin et les crypto-monnaies sont considérés comme spéculatifs depuis leur création, cependant, leur utilité et leur adoption sur le dark web et le blanchiment d’argent ont suscité des inquiétudes parmi les autorités. Certains influenceurs comme Cramer restent sceptiques quant aux investissements cryptomonnaies, alors que cette classe d’actifs suscite de nombreuses critiques. De nombreux organismes gouvernementaux et régulateurs ont commenté les liens du Bitcoin et de la crypto-monnaie avec le blanchiment d’argent.

Cramer pense que le Bitcoin et les crypto-monnaies sont un moyen pour les investisseurs de se séparer de leur argent. Alors que Cramer est resté concentré sur les crypto-monnaies, il a clairement indiqué que ses déclarations ne se limitaient pas uniquement aux actifs numériques. Les investisseurs doivent se méfier des entreprises qui sont devenues publiques par le biais d’actions meme ou de sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC).

Cramer a été cité comme disant,

Ce qui compte, c’est qu’il nous suffit de nous en sortir intacts. Ne vous mémez pas. Ne soyez pas SPAC. Ne vous faites pas crypter. Et vous traverserez ce fourré et vous vous retrouverez dans une bien meilleure période lorsque nous serons suffisamment survendus pour un énorme rebond.

Contrairement à la critique de Cramer et aux conseils aux investisseurs de rester à l’écart de la cryptomonnaie, le prix du Bitcoin a généré des gains de près de 3 % et s’est maintenu au-dessus du niveau de 20 000 $.

Les géants de la technologie parient sur Bitcoin et injectent des capitaux dans les plateformes d’actifs numériques

GoTo, un géant indonésien de la technologie, a acquis 100% de l’échange de crypto-monnaie local PT Kripto Maksima Koin. Reuters a rapporté que l’acquisition de l’échange cryptomonnaie par GoTo faisait partie de l’objectif du géant de la technologie de devenir un « centre de gestion diversifiée de l’argent ».

Alors que les influenceurs avertissent les investisseurs de détail de rester à l’écart du Bitcoin et des crypto-monnaies, les géants de la technologie injectent des capitaux dans l’industrie. Cela pourrait impliquer une perspective haussière parmi les institutions dans le cycle actuel.