Le prix du bitcoin affiche une éventuelle reprise du coin haussier en baisse au milieu des craintes de découplage des marchés traditionnels | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin se rapproche de la validation d’un modèle de coin en baisse potentiel à la suite d’une chute à 19 543 $.

La plus grande crypto-monnaie risque de se découpler des marchés traditionnels en raison des faibles prédictions de la Réserve fédérale américaine.

Le modèle IOMAP cite une résistance croissante d’environ 21 000 $, ce qui peut retarder ou saboter la poursuite de la reprise.

Le prix du bitcoin a augmenté de 1,6 % au cours des dernières 24 heures sur fond de 7,0 % de pertes cumulées sur sept jours. La crypto-monnaie pionnière tente d’arrêter la tendance à la baisse de la semaine dernière, qui a vu son étiquette de jambe 19 543 $ à la baisse. Il est possible qu’une clôture quotidienne au-dessus de 20 000 $ pousse le BTC plus haut et authentifie une cassure en coin en baisse avec les yeux fixés sur 23 000 $.

Pourquoi le prix du Bitcoin pourrait faire face à une résistance accrue dans les mois à venir

La crypto-monnaie phare pourrait être contrainte de faire face à une volatilité accrue dans les mois à venir, car elle se dissocie des marchés traditionnels. L’absence ou la baisse des orientations prospectives de la Réserve fédérale américaine implique que les investisseurs devront se fier aux données du marché – tout comme l’organisme de réglementation – en ce qui concerne les hausses de taux d’intérêt.

Lors du symposium annuel de Jackson Hole la semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a estimé que la prochaine hausse dépendrait des données du marché. Sa perspicacité est intervenue avant les réunions attendues du FOMC (Federal Open Market Committee) de septembre et de septembre sur la politique monétaire.

« Il est peu probable que la volatilité disparaisse dans les mois à venir, car la Fed se prépare à accélérer le processus de réduction de son énorme bilan de 9 000 milliards de dollars ou le soi-disant resserrement quantitatif en septembre », a lu lundi une newsletter envoyée par les chercheurs de Kaiko. partie.

La forte volatilité pourrait occuper le devant de la scène pour le prix du Bitcoin dans les mois à venir, car la hausse des taux d’intérêt exerce une pression sur les actifs risqués comme le BTC.

Lire la suite: Wall Street pense que le prix du Bitcoin a atteint son plus bas après une décision clé de la Réserve fédérale américaine

Le prix du Bitcoin est sur le point de déclencher une évasion

Une configuration en biseau sur le graphique journalier annonce une potentielle cassure haussière. Cependant, le mouvement dépend en grande partie de la capacité du prix du Bitcoin à franchir la ligne de tendance supérieure, comme illustré dans le graphique.

Graphique journalier BTC/USD

Les traders doivent faire preuve de retenue en attribuant la position de l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) en dessous de la ligne moyenne. La moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 12 jours doit dépasser l’EMA sur 26 jours – pour renforcer la montée à 23 000 $.

Graphique Bitcoin IOMAP

Il convient de mentionner que le prix du Bitcoin se situe au-dessus d’un support solide entre 19 482 $ et 20 089 $. ITB (IntoTheBlock) affiche environ 798 500 adresses précédemment achetées, soit environ 457 900 BTC dans la gamme. Les détenteurs de cette région sont susceptibles de lutter contre les baisses potentielles, laissant le chemin du prix du Bitcoin de la moindre résistance à la hausse.

En revanche, une reprise supérieure à 21 000 $ peut caler entre 20 763 $ et 21 370 $. Les quelque 800 000 adresses qui ont acheté environ 386 BTC dans la gamme peuvent choisir de liquider, atténuant ainsi la tendance haussière. Une cassure au-dessus de cette zone pourrait être un jeu à somme nulle, citant une résistance à 21 590 $ et 22 978 $.

Lire la suite : Prédiction du prix du Bitcoin : déclin vengeur de septembre