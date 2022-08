Prédiction de prix AVAX: 22 $ d’ici vendredi, clair et simple | Cryptomonnaie

L’action des prix d’avalanche effectue un rebond technique lundi lors de sa séance de négociation.

À la suite de ce rebond, le prix d’AVAX augmente.

Soutenus par le RSI, les traders ont beaucoup de marge de manœuvre sans trop se tenir sur leur chemin.

Le prix de l’avalanche (AVAX) devrait bondir de 10 % à 20 % grâce à une entrée sur un simple élément technique. Sur le dos de cette entrée, l’action des prix a déjà bondi plus haut et a imprimé des gains de 17 %. Il pourrait même potentiellement réserver 33% si toutes les étoiles s’alignent. Soutenus par l’indice de force relative (RSI), les haussiers ont beaucoup de marge pour faire monter les prix, avec un objectif de profit à 22,00 $ ou 23,30 $, portant des gains de 10 à 20 % par rapport au prix actuel d’AVAX.

Les traders AVAX se préparent pour un pop au-dessus de 22 $

Le prix de l’avalanche est déjà en hausse de 2% pour la journée et de 17% au total pour la semaine après que les haussiers ont utilisé la baisse du sentiment pour entrer en rebondissant sur un niveau de pivot technique. Dans ce cas, les traders sont entrés dans le test et ont rebondi sur le S1 mensuel. Mardi, les haussiers ont tenté de pomper l’action des prix, mais ont été interrompus dans leur tentative alors que les marchés boursiers ont chuté près de la cloche de clôture américaine. Heureusement, le prix d’AVAX était toujours en mesure de dégager des gains, en gardant les traders fidèles à leurs positions et en les préparant maintenant pour un rallye d’ici vendredi, qui pourrait voir AVAX atteindre un niveau important.

Le prix d’AVAX atteindra probablement d’abord le marqueur de 22 $, un niveau historique pivot qui croise la ligne de tendance ascendante verte qui a servi de colonne vertébrale au rallye de l’été. Ce niveau pourrait être un défi car les haussiers voudront encaisser. La réservation de bénéfices s’accompagnera d’une baisse de l’action des prix, avec le risque d’un rejet et d’une action des prix revenant à 17,63 $. Si les traders pouvaient s’abstenir de prendre trop de bénéfices, attendez-vous à une percée à 23,30 $ et à la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours.

Graphique journalier AVAX/USD

Comme mentionné dans le paragraphe ci-dessus, un rejet contre 22 $ pourrait déclencher un grand fondu ou même un recul vers le niveau mensuel S1 qui a déclenché le saut initial. De plus, les baissiers pourraient utiliser cet élan pour briser le support du S1 mensuel et essayer de faire grimper les prix vers 14,56 $. Du point de rejet contre 22 $ à ce niveau inférieur de 14,56 $, cela indiquerait une perte de 33 % de la valeur du prix.