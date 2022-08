Prédiction de prix Polkadot: prix DOT sur le côté pour baisser | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot glisse et perd ses gains à partir de lundi.

Le prix DOT commence à indiquer clairement aux investisseurs que le prix se négocie latéralement.

Attendez-vous à une autre ronde de force du dollar alors que le billet vert a fait un petit pas en arrière ces derniers jours.

L’action sur les prix de Polkadot (DOT) devrait se négocier latéralement pour baisser, car les traders n’ont pas réussi à faire grimper l’action sur les prix malgré le recul du dollar mardi. À partir de maintenant, les traders peuvent s’attendre à ce que le prix du DOT se négocie latéralement entre la moyenne mobile simple sur 55 jours à la hausse et le S1 mensuel à la baisse, qu’il devrait finalement casser en dessous, puis tester le support de 6,23 $. Cela survient alors que la force du dollar est sur le point de revenir après que son rallye ait pris une courte pause.

Prix ​​DOT à la recherche du bas

L’action des prix de Polkadot se remet toujours de l’appariement complet qu’elle a subi mardi alors que les traders ont laissé tomber la balle dans leur tentative d’imprimer des prix plus élevés à Polkadot. Le problème est survenu alors que les marchés boursiers ont pris du recul et ont entraîné les crypto-monnaies avec eux. Bien qu’aucune nouvelle ou actualité spécifique n’ait déclenché quoi que ce soit, il semble que les marchés et les investisseurs commencent à être nerveux face au rapport sur l’emploi vendredi après que le rapport sur les offres d’emploi de mardi n’ait montré qu’une augmentation des ouvertures, sans ralentissement en tant que tel. Cela suggère que la Fed continuera d’adopter une position belliciste, créant un vent contraire pour les cryptos.

Le prix DOT devrait donc se négocier latéralement pour baisser au sommet de la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours à 7,76 $. Ce niveau a déjà fait son devoir en empêchant les traders de se négocier plus haut la semaine dernière. En bas, le niveau de support mensuel S1 soutient l’action des prix près de 6,75 $ mais pourrait casser si le dollar se raffermissait vers vendredi. Cela indique que 6,23 $ pourraient être testés et fournir un niveau où les acheteurs et les investisseurs peuvent saisir l’opportunité.

Graphique journalier DOT/USD

Alternativement, il est possible que le rallye des prix du DOT dépasse le SMA de 55 jours en raison d’un changement fondamental dans le contexte macroéconomique actuel. Si, par exemple, les salaires dans le rapport sur l’emploi aux États-Unis de vendredi affichent un ralentissement ou une baisse, cela pourrait être le présage d’une baisse de l’inflation, ce qui est exactement ce que recherche la Fed, et suggérer l’adoption d’une réponse politique moins belliciste. aller de l’avant. Cela indiquerait des nouvelles positives pour les cryptos et verrait le prix du DOT dépasser 8,00 $, ouvrant la voie à une remontée vers 10,35 $ à court terme.