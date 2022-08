Le prix du Shiba Inu peut offrir une opportunité unique sur un marché baissier | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu montre un rebond par rapport au point de contrôle (POC) à 0,0000118 $.

Un chandelier quotidien proche en dessous de ce niveau pourrait déclencher une baisse de 13% à 28%.

Un rebond de 0,0000087 $ ou 0,0000083 $ pourrait déclencher une hausse de 105 % du SHIB.

Le prix du Shiba Inu oscille autour d’un niveau de support stable formé au cours des trois derniers mois. Une rupture de cette barrière pourrait déclencher une forte correction qui pourrait offrir l’une des meilleures opportunités de trading sur ce marché baissier.

Le prix du Shiba Inu à nouveau au point d’inflexion

Le prix du Shiba Inu est actuellement aux prises avec un niveau de support clé fourni par le POC à 0,0000118 $, qui est le niveau de volume échangé le plus élevé depuis le 11 avril. Ce niveau a été utile pour déclencher des accélérations pour le SHIB depuis le 29 juillet.

Le rebond le plus récent a conduit à une ascension de 53 %, créant un double sommet à 0,0000180 $. Depuis lors, le prix Shiba Inu a annulé les gains et est de retour au POC, à la recherche d’une recharge.

Bien que cette résurgence d’acheteurs puisse arriver et déclencher une montée rapide, les investisseurs doivent penser au long jeu et aux gros gains. Pour ces perspectives, les acteurs du marché devraient être à l’aise pour tolérer une panne du POC à 0,0000118 $ et une baisse de 9 % pour retester le niveau de support immédiat à 0,0000106 $.

Dans certains cas, SHIB pourrait descendre aussi bas que 0,0000083 $ pour combler le déséquilibre à ces niveaux. En supposant que le prix du Shiba Inu le fasse, puis se rétablisse au-dessus du niveau de support hebdomadaire à 0,0000087 $, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que cette évolution déclenche une montée massive.

Un rallye de 104% est potentiellement prévu, ce qui permettra au prix SHIB de balayer les creux égaux formés à 0,0000180 $. Par conséquent, seuls les acheteurs patients auront la possibilité de monter dans ce train et de le conduire jusqu’à destination.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Bien que les perspectives haussières semblent prometteuses, la correction à 0,0000087 $ pourrait être interrompue au niveau de support de 0,0000106 $. Dans ce cas, le prix du Shiba Inu ne peut augmenter que de 68 %.

Cependant, si SHIB produit un chandelier quotidien proche de 0,0000074 $ sans reprise rapide, cela créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière du prix du Shiba Inu.

Noter:

La vidéo ci-dessous fournit une perspective à court terme du prix du Shiba Inu au lieu des perspectives à moyen terme décrites ci-dessus.