Wall Street pense que le prix du Bitcoin a atteint son plus bas après une décision clé de la Réserve fédérale américaine | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a probablement atteint un plancher après le discours de Jerome Powell au symposium de Jackson Hole.

Les analystes de Wall Street pensent que les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine sur les marchés financiers ont déclenché une baisse du prix du Bitcoin.

Le prix du bitcoin entame une tendance à la hausse, lorgnant l’objectif au niveau de 21 895 $, les analystes restent optimistes sur BTC.

Le prix du Bitcoin a atteint un plancher après le discours de Jerome Powell au Jackson Hole Economic Symposium. Après que le prix de l’actif ait chuté de près de 6 % au cours de la semaine dernière, les analystes de Wall Street estiment que Bitcoin a atteint son plus bas niveau.

Lisez aussi: Décodez le prochain mouvement de Bitcoin avec les responsables du FMI, un rallye à 60 000 $ à venir?

Pourquoi le discours de Jerome Powell au Symposium économique est la clé de Bitcoin

Le rallye estival du marché boursier américain s’est terminé par les commentaires bellicistes du président de la Réserve fédérale lors du symposium annuel de la banque centrale à Jackson Hole. Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a réitéré que la lutte contre l’inflation est la priorité absolue de la Fed et que même si un peu de « douleur » est nécessaire, la banque centrale continuerait à augmenter les taux d’intérêt.

Le commentaire belliciste de la banque centrale a entraîné une baisse des principaux indices boursiers américains et a déclenché un bain de sang dans la crypto. Le Nasdaq et le Bitcoin, l’actif numérique qui bénéficie d’une forte corrélation avec les actions technologiques, ont baissé de près de 6 % au cours de la même période.

Le message clé de la Réserve fédérale était que « la politique économique agressive de la banque centrale contribuera à freiner l’inflation », et c’est l’une des principales causes de la baisse du prix du Bitcoin cette semaine. Des investisseurs méfiants ont retiré des capitaux d’actifs spéculatifs et volatils comme Bitcoin, Ethereum et les pièces meme Shiba Inu et Dogecoin.

Les analystes de Wall Street estiment que le prix du Bitcoin a atteint son plus bas niveau à 19 590 dollars, dans le bain de sang déclenché par le discours de Powell. Alors que les observateurs du marché craignaient une forte baisse du Bitcoin, au milieu des stocks saignants, les analystes sont maintenant convaincus que la baisse du prix du Bitcoin a atteint sa fin.

Les analystes prédisent une hausse du prix du Bitcoin à 21 895 $

RektProof, un analyste crypto et trader a évalué la tendance des prix Bitcoin et a prédit un rallye à 21 895 $. Le prix du Bitcoin est prêt à récupérer ses pertes et à revenir au-dessus du niveau de 21 500 $.

Graphique Bitcoin Perpetual Futures

Les analystes de Netcost-Security partagent les perspectives haussières de RektProof et prédisent une reprise du prix du Bitcoin. Les analystes ont fixé un objectif de 22 500 $ pour l’actif. Pour plus d’informations et les principaux niveaux de prix, regardez la vidéo ci-dessous :

Edward Moya, analyste principal du marché chez Foreign Exchange Oanda, a déclaré à CoinDesk TV qu’une plus grande partie de l’argent des hodler commençait à augmenter leur exposition et à renforcer leurs positions. Les Hodlers ne sont plus assis et il y a une chance que l’hiver crypto soit terminé.

Moya pense que la crypto est prête à se remettre de son déclin, après l’effacement du marché la semaine dernière. Les analystes de la société de recherche sur la cryptomonnaie Delphi Digital ont prédit une baisse du prix du Bitcoin à 10 000 $, comme les cycles précédents. Cependant, les analystes de Wall Street pensent que Bitcoin est prêt à monter plus haut. Bitcoin est hors des eaux agitées.