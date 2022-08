Le plus grand pool minier Ether Ethermine ouvre un nouveau service de jalonnement ETH | Cryptomonnaie

Le nouveau service offre aux membres d’Ethermine la possibilité de miser collectivement leur ETH et de gagner 4,43% d’intérêts par an en plus de leurs dépôts ETH. Aussi peu que 0,1 ETH (159 $) requis pour entrer.

Avant l’approche rapide de la fusion Ethereum (ETH) le 15 septembre, Ethermine, le plus grand pool minier Ethereum au monde, a dévoilé un nouveau pool de jalonnement pour les utilisateurs. Notamment cependant, il n’est pas disponible pour les mineurs américains

Le nouveau service offre aux membres d’Ethermine une chance de miser collectivement leur ETH et de gagner des intérêts en plus de leurs dépôts. Aussi peu que 0,1 ETH (159 $) requis pour entrer. Cependant, plus la participation est petite, plus les frais sont élevés. La plate-forme offre actuellement aux souscripteurs un taux d’intérêt annuel ETH de 4,43 %.

Au moment de la rédaction de cet article, 393 Ether d’une valeur d’environ 626 000 $ aux prix actuels ont été investis dans le nouveau pool d’Ethermine.

Les pools de jalonnement tels que ceux-ci sont importants car ils offrent des taux d’intérêt compétitifs et des barrières d’entrée plus faibles que le jalonnement en solo en tant qu’opérateurs de nœuds, ce qui nécessite au moins 32 ETH (51 000 $) pour exploiter un nœud. En comparaison, au taux d’intérêt d’Ethermine, le pari sur Ethpool en tant qu’opérateur de nœud rapporte un taux d’intérêt annuel de 4,6 %.

Le passage à l’offre de jalonnement est en quelque sorte un pivot pour Ethermine qui fonctionne actuellement comme un pool minier multidevises, permettant aux utilisateurs d’exploiter ETH, Zcash, Ethereum Classic (ETC), Beam (BEAM), Ravencoin (RVN) et Ergo (ERGO ).

Après la fusion, l’exploitation minière ETH sera progressivement supprimée à mesure que le réseau passera d’un modèle d’exploitation minière de preuve de travail (PoW) à un modèle de jalonnement de preuve de participation (PoS).

Au moment de la rédaction, il y a 222 657 mineurs actifs sur Ethermine qui représentent un taux de hachage combiné de 261,1 hachages terra par seconde (TH/s). Après le 15 septembre, le pool continuera à prendre en charge l’exploitation PoW d’Ethereum Classic (ETC), Ravencoin (RVN), Ergo (ERGO) et Beam (BEAM).

Fin de l’ère minière

Les tableaux de bord des mineurs auront un compte à rebours de fusion et les mineurs pourront continuer à extraire l’ETH jusqu’à ce que la minuterie atteigne zéro.

Les mineurs ETH seront bientôt remplacés par des validateurs PoS, ce qui pourrait aider à réduire la consommation du réseau ETH de 99 %.

Cependant, certains membres de la communauté des mineurs de l’ETH ont fait pression pour conserver le mécanisme de consensus PoW actuel, car ce changement rendra leurs plates-formes minières puissantes et coûteuses redondantes.

D’autres membres de haut niveau de la communauté crypto ont également été critiques, affirmant que les changements entraîneront des impacts négatifs au-delà de la perte de l’exploitation minière.

Le système PoW actuel est un processus énergivore où les mineurs exploitent de grandes quantités de puissance informatique pour résoudre des énigmes complexes, valider des transactions et gagner des récompenses ETH.

Dans le cadre du modèle PoS, les participants ou les validateurs verrouillent des quantités définies de crypto-monnaie dans un contrat intelligent sur la blockchain ; leur participation permet de sécuriser et de décentraliser le réseau.