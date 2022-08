Prédiction de prix XRP : ce modèle de continuation baissier pourrait déclencher un crash de 70 % | Cryptomonnaie

Le prix XRP montre la formation d’une configuration de drapeau baissier qui prévoit un crash de 70% à 0,098 $.

Une panne du plancher de support de 0,324 $ déclenchera ce mouvement pessimiste.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,404 $ invalidera les perspectives baissières.

Le prix du XRP révèle une configuration baissière massive qui pourrait ruiner son rallye de reprise, surtout si les traders ne parviennent pas à l’invalider. Par conséquent, les investisseurs doivent faire preuve de prudence car ces perspectives sont conformes à la structure macro baissière du marché de la cryptomonnaie.

Prix ​​​​XRP et révélation baissière

Le prix du XRP a chuté d’environ 69 % entre le 28 mars et le 18 juin sans montrer d’interruption haussière. Après cette chute massive, Ripple a commencé sa consolidation sous la forme de hauts et de bas plus élevés, entraînant la formation d’un canal parallèle ascendant.

D’un point de vue global, la visualisation de l’action des prix XRP du 28 mars au 31 août ressemble à un modèle de continuation du drapeau baissier en jeu. Bitcoin arbore une structure similaire depuis le début de 2022.

Cette formation technique prévoit un crash de 69%, obtenu en mesurant la hauteur du mât et en l’ajoutant au point de rupture à 0,323 $. Par conséquent, les investisseurs doivent rechercher un chandelier quotidien proche du niveau susmentionné.

Cela déclenchera fermement les perspectives baissières du modèle de continuation qui prévoit un effondrement de 69 % à 0,098 $.

Cependant, le jeton de remise trouvera un support stable entre 0,211 $ et 0,235 $, où les acheteurs peuvent intervenir et inverser prématurément la tendance à la baisse. Cependant, une ventilation de cette zone pourrait entraîner une forte baisse du prix du XRP à 0,098 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Raisons à l’appui de ce scénario ultra baissier

Bien que ces perspectives de prix XRP semblent massivement baissières, les investisseurs doivent noter que les conditions géopolitiques et économiques de nombreux pays sont au bord d’une récession. Les banques centrales du monde entier resserrent les taux d’intérêt dans l’espoir de contrôler le taux d’inflation. Si l’économie américaine sombre dans une récession, cela pourrait avoir un effet catastrophique sur tous les actifs à risque, y compris les crypto-monnaies.

De plus, d’un point de vue purement technique, le prix du Bitcoin montre que le macro-fond n’est pas encore atteint et pourrait se situer entre 13 500 $ et 12 000 $. Par conséquent, un glissement de BTC ou une autre vente est suffisant pour déclencher une correction des altcoins en raison de la corrélation inhérente.

La montée des tensions entre la Russie contre l’Ukraine et la Chine contre Taïwan pourrait être un autre déclencheur d’un point de vue macro qui pourrait déclencher des mouvements sans précédent sur le marché boursier et se répercuter sur les écosystèmes cryptomonnaies.

Par conséquent, les investisseurs doivent garder l’esprit ouvert sur les choses qui pourraient se produire et déclencher une autre perspective baissière pour le prix du XRP.

Cependant, une clôture quotidienne en chandelier au-dessus du nœud de volume élevé immédiat à 0,404 $ transformera la boîte de résistance en un plancher de support et invalidera les perspectives baissières. De plus, le profil de volume s’amincit considérablement au-dessus de ce niveau, indiquant que le prix XRP pourrait se téléporter à 0,600 $, où réside le prochain nœud à volume élevé.

Noter:

Bien que les perspectives ci-dessus soient un jeu à long terme, la vidéo ci-jointe examine le prix XRP à partir d’une perspective beaucoup plus courte.