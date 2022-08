Elliott Wave View : Ethereum (ETH/USD) encore à la hausse attendu [Vidéo] | Cryptomonnaie

Short Term Elliott Wave View in Ethereum (ETHUSD) suggère que la baisse depuis le pic du 13 août 2022 se déroule sous la forme d’une structure en zigzag Elliott Wave. En baisse par rapport au pic du 13 août, la vague 1 s’est terminée à 1858,10 $ et la vague 2 s’est terminée à 1957,30 $. La crypto-monnaie s’est ensuite étendue plus bas dans la vague 3 vers 1603,7 $ et le rallye de la vague 4 s’est terminé à 1655,10 $. La dernière vague inférieure de la jambe 5 s’est terminée à 1524 $ et cette vague terminée (A).

Le rebond de la vague (B) s’est terminé à 1725,78 $ avec une subdivision interne en zigzag. À partir de la vague (A), la vague A s’est terminée à 1645,60 $ et le recul de la vague B s’est terminé à 1529,40 $. La vague C supérieure s’est terminée à 1725,78 $, ce qui a également complété la vague (B). La crypto-monnaie a baissé dans la vague (C). En baisse par rapport à la vague (B), la vague ((i)) s’est terminée à 1620 $ et le rallye de la vague ((ii)) s’est terminé à 1705,80 $. Ethereum s’est ensuite étendu plus bas dans la vague ((iii)) vers 1447,20 $, la vague ((iv)) s’est terminée à 1494,90 $ et la vague ((v)) s’est terminée à 1422,30 $ qui a terminé la vague 1. Le rallye de la vague 2 est en cours en 3 vagues et comme dans la mesure où le pivot à 1725,78 $ reste intact, il peut voir encore plus de baisse pour terminer la vague (C). S’il dépasse 1725,78 $, il est possible que la correction en zigzag (A)-(B)-(C) soit terminée. Dans ce cas, Ethereum peut commencer à voir un nouveau rallye et dépasser le pic du 13 août 2022.

Ethereum 60 Minutes Elliott Wave Chart

Vidéo sur la vague d’Elliott ETH / USD