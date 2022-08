Le marché composé du cETH est bloqué par la mise à jour – 7 jours d’attente avant le vote pour le réparer | Cryptomonnaie

Le bug de code a tourmenté le marché cETH et a affecté le visage de l’utilisateur frontal de Compound, mais le PDG a confirmé que « les fonds ne sont pas immédiatement menacés ».

La plate-forme de prêt décentralisée Compound a été en proie à un bug de code dans une récente proposition de gouvernance visant à mettre à jour ses flux de prix.

L’erreur de code a « temporairement gelé » le marché du Compound ETH (cETH), entraînant le retour des transactions cETH, mais Compound Labs a déclaré que malgré le fait que le front-end ne fonctionne pas, « les fonds ne sont pas immédiatement menacés ».

Compound Labs a annoncé le 31 août que le bug de code provenait de la proposition 117 : Compound Oracle Upgrade v3, qui a été implémentée il y a quelques heures pour mettre à jour les contrats oracle sur le protocole Compound vers une nouvelle version qui utilise Uniswap V3 au lieu de V2 pour flux de prix.

Ce flux de prix, bien qu’audité par trois auditeurs, contenait une erreur qui entraîne l’annulation des transactions pour les fournisseurs et les emprunteurs d’ETH.https://t.co/a2DFk7h0ET

En réponse au gel temporaire du marché des cETH, Compound Labs a déclaré qu’il visait à revenir au flux de prix précédent via la proposition 119 : Oracle Update. La nouvelle proposition a été créée moins d’une heure après l’exécution de la proposition 117, mais elle doit maintenant passer par un processus de gouvernance de sept jours avant de prendre effet.

Selon une mise à jour de l’architecte des solutions de sécurité Michael Lewellen d’OpenZeppelin, le bug de code provenait de la fonction « getUnderlyingPrice », qui ne mettait pas à jour le prix des jetons cETH, ce qui renverrait des octets vides et entraînerait l’annulation de l’appel.

Lisez l’article suivant pour plus de détails sur un incident composé que nous nous efforçons de résoudre pour le marché cETH. Un correctif est déjà en cours et aucun fonds n’est à risque pour le moment. Le reste des marchés cToken sur Compound V2 et l’ensemble de V3 restent fonctionnels.https://t.co/CiSE3a99Wa

– OpenZeppelin (@OpenZeppelin) 30 août 2022