Prédiction du prix du bitcoin : le déclin vengeur de septembre | Cryptomonnaie

Septembre a apporté des rendements négatifs sur le marché de la cryptomonnaie au cours des quatre dernières années.

Le prix du bitcoin se voit refuser la réentrée dans la zone de prix de 20 000 $.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 27 000 $.

Le prix du bitcoin pourrait faire allusion à une baisse supplémentaire alors qu’un afflux de transactions de dernière minute se rapproche de la barrière critique de 20 000 $.

Prix ​​Bitcoin rejeté à partir de 20 000 $

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 19 830 $ alors que les commerçants de détail sautent sur le marché pour placer leurs paris sur le prochain mouvement directionnel. Depuis le 1er août, la monnaie numérique peer-to-peer a chuté de 20 %. Alors que la séance de négociation d’aujourd’hui est fermée, les données techniques pourraient laisser entrevoir une nouvelle baisse pour septembre.

Statistiquement, le marché des crypto-monnaies n’a pas bien performé en septembre. Les quatre derniers mois de septembre ont apporté des rendements négatifs aux investisseurs. L’indicateur de profil de volume montre une augmentation des transactions car le prix BTC a dépassé et s’est vu refuser la réentrée de la barrière de 20 000 $. L’afflux de dernière minute pourrait être le clou du cercueil pour pousser le prix du BTC vers 18 800 $ à court terme.

BTC/USDT

La configuration commerciale baissière de la semaine dernière est toujours en mouvement et n’a pas été validée. L’objectif baissier est de 18 900 $ et le niveau d’invalidation reste à 27 000 $. Une violation de la zone de 27 000 $ pourrait donner le coup d’envoi de la prochaine course haussière cryptomonnaie avec des objectifs à moyen terme d’environ 34 000 $. Une telle décision entraînerait une augmentation de 60% du prix actuel du Bitcoin.

