La difficulté d’extraction de Bitcoin est sur le point de grimper au maximum depuis janvier dans un climat plus froid | Cryptomonnaie

Certains analystes commencent à voir cela comme le début d’une nouvelle tendance saisonnière dans l’extraction de bitcoins

La difficulté de l’extraction du bitcoin (BTC) devrait augmenter d’environ 9 % mercredi alors que les mineurs d’Amérique du Nord commencent à augmenter leur production avant les mois les plus froids.

Ce sera l’une des plus fortes hausses depuis août 2021, lorsque les mineurs ont commencé à revenir en ligne après l’interdiction de l’industrie en Chine, qui abritait à l’époque 44 % de l’activité minière.

La difficulté de Bitcoin s’ajuste automatiquement pour maintenir le temps nécessaire pour extraire un bloc de bitcoins à environ 10 minutes, en fonction de la quantité de puissance de calcul sur le réseau. Plus le hashrate, une mesure de la puissance de calcul, est élevé, plus la difficulté est élevée ; de même, à mesure que le hashrate diminue, le niveau de difficulté diminue également.

Jusqu’à présent cette année, la plus forte augmentation de la difficulté du réseau a eu lieu en janvier (9,32%).

Cette fois, la métrique augmentera d’environ 9% pour atteindre environ 31 billions, selon les estimations de Bitrawr, Coinwarz et Luxor’s Hashrate Index. C’est très proche du sommet historique de la métrique de 31,25 billions le 5 mai, selon les données du pool minier BTC.com.

Les analystes s’adressant à CoinDesk ont ​​convenu que la hausse du hashrate et la difficulté sont le résultat de la mise en ligne de machines plus nombreuses et plus récentes, ainsi que de l’impact décroissant des vagues de chaleur.

« Le boom du hashrate du réseau après l’été est le résultat de la livraison de matériel plus efficace, de la chute des températures estivales aux États-Unis et de la livraison de machines d’ancienne génération dans les régions à faible coût », a déclaré Ethan Vera, directeur de l’exploitation de la société de services miniers Luxor. Les technologies.

Nouvelles saisons

Le hashrate du réseau Bitcoin a chuté à la mi-juillet alors que les mineurs d’Amérique du Nord se sont éteints pendant les vagues de chaleur qui ont balayé le continent. En plus de nécessiter une grande quantité d’énergie pour exécuter leurs calculs, les plates-formes minières produisent beaucoup de chaleur pendant leurs opérations, ce qui indique que les entreprises ont besoin d’encore plus d’énergie pour les refroidir.

Mais pendant ces mêmes heures, la demande d’énergie sur le réseau augmente également, car les particuliers et les entreprises allument leurs climatiseurs. Sur certains marchés de l’énergie, les mineurs peuvent revendre de l’électricité au réseau, gagnant ainsi plus d’argent en éteignant leurs machines qu’ils ne le feraient en gagnant de la crypto.

Certains initiés de l’industrie, dont Vera de Louxor, disent que nous pourrions assister au début d’une nouvelle tendance saisonnière dans l’extraction de bitcoins. Avant l’interdiction de l’industrie par la Chine en mai 2021, le hashrate augmenterait pendant la saison des pluies dans le Sichuan de mai à octobre, lorsque les mineurs du pays profiteraient de l’hydroélectricité à faible coût.

Comme de nombreux mineurs ont depuis déménagé au Texas, faisant grimper leur consommation d’énergie dans l’État à environ 1,5 gigawatts (GW), où les températures sont chaudes en été, la tendance inverse pourrait émerger. « La difficulté du réseau diminue pendant les mois d’été, avec de fortes augmentations se produisant pendant les mois d’automne et d’hiver lorsque les mineurs reviennent en ligne », a écrit Galaxy Digital dans son rapport minier de mi-année, publié la semaine dernière.

Nouvelles machines

Simultanément, au cours du mois dernier, une nouvelle technologie a été déployée dans toutes les installations. « De nombreuses machines se sont mises en ligne au cours du mois dernier, augmentant le taux de hachage moyen de Bitcoin sur sept jours de 210 EH/s à 226 EH/s (une augmentation de 7,6 %). Cette augmentation provient du fait que les mineurs ont branché de nouveaux modèles, comme l’Antminer S19 XP, que les mineurs ont commencé à recevoir par lots à partir de juillet », a déclaré Colin Harper, responsable de la recherche et du contenu chez Luxor Technologies.

Cependant, les machines d’ancienne génération mises en ligne dans d’autres pays ont également augmenté le hashrate: «Lorsque le prix du bitcoin a chuté en [the second quarter] de cette année, de nombreux mineurs d’Amérique du Nord et d’Europe du Nord ont débranché leurs machines de moyenne génération. Ils ont ensuite commencé le processus d’expédition vers des régions à faible coût telles que le Venezuela, et ces machines commencent à être branchées », a déclaré Vera.

À mesure que de plus en plus de machines de nouvelle génération seront mises en ligne, la tendance se poursuivra probablement, a déclaré Kevin Zhang, vice-président directeur de la stratégie minière chez Foundry, une société également détenue par la société mère de CoinDesk, Digital Currency Group.