Le prix du Zilliqa cherche à effacer tous les gains depuis juillet, voici ce que les traders doivent garder à l’esprit | Cryptomonnaie

Le prix du Zilliqa menace de retirer la liquidité sous le creux du 13 juillet.

Le prix ZIL est témoin d’un rejet de la moyenne mobile simple sur 8 jours.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 0,04 $.

Le prix du Zilliqa se lance dans une baisse vengeresse

Le prix du Zilliqa montre des signaux baissiers vers la fin du mois d’août que les investisseurs ont étouffés. Depuis le 13 juillet, le prix du ZIL a augmenté de 45 % pour atteindre un sommet mensuel à 0,049 $. Un rejet de la zone psychologique de 0,05 $ accompagné d’un croisement de la mort baissier des moyennes mobiles simples (SMA) de 8 et 21 jours ont été les catalyseurs d’une vente choquante de style penny d’Eiffel. Le prix Zilliqa a depuis perdu 90% des récents bénéfices réalisés.

Le prix de Zilliqa se vend actuellement aux enchères à 0,035 $ alors que les baissiers menacent de retirer la liquidité sous le précédent catalyseur de course haussière à 0,034 $. Un afflux important de volatilité pourrait s’ensuivre si et quand la rupture se produit. Les commerçants avec des arrêts de sécurité remontant au plus bas du 19 juin à 0,029 $ seront en danger. La moyenne mobile simple sur 8 jours affirme subtilement l’idée baissière alors que les traders ont rejeté de manière décisive le prix près de l’engagement.



Graphique ZIL/USDT sur 4 heures

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 0,04 $. Si les traders peuvent dépasser ce niveau, ils pourraient induire la prochaine course haussière de Zilliqa ciblant 0,07 $ à court terme, entraînant une augmentation de 100 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Zillliqa, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché – Netcost-Security Team