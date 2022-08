7 meilleurs cryptos penny pour des rendements élevés d’ici la fin de 2022 | Cryptomonnaie

Un excellent moyen de se diversifier dans le secteur des actifs numériques consiste à investir dans les meilleurs cryptos à un sou. Se négociant à moins de 1 $, les crypto-monnaies penny sont rentables et permettent aux traders d’acheter des actifs à un prix potentiellement bas.

Ce guide traite du meilleur penny crypto à acheter en 2022.

7 meilleurs Penny Crypto pour des rendements élevés en 2022

1. Tamadoge

Nous recommandons Tamadoge (TAMA) comme la meilleure crypto-monnaie à investir en 2022. Il s’agit d’un projet crypto play-to-earn (P2E) qui utilise la technologie blockchain pour offrir des récompenses crypto dans le jeu aux membres de la plateforme.

TAMA est le jeton cryptomonnaie natif du Tamaverse – l’écosystème virtuel sur lequel les joueurs peuvent accéder à diverses fonctionnalités P2E. Avec TAMA, les joueurs peuvent acheter des animaux de compagnie Tamadoge – des avatars virtuels ressemblant à des chiens créés en tant que NFT via une fonctionnalité de contrat intelligent.

Chaque animal affiche ses propres caractéristiques et est utilisé pour concourir pour des points sur un classement mensuel. Les plus performants sont récompensés par TAMA des cagnottes P2E. Par ailleurs, ce projet vise à déployer une application Tamadoge basée sur la RA d’ici le quatrième trimestre 2023, qui conservera la dynamique P2E en tant que plate-forme Web.

Tamadoge vise également à créer un jeu de style arcade P2E où les joueurs peuvent gagner des récompenses physiques TAMA. Actuellement disponible à l’achat en prévente, TAMA a collecté plus de 5 millions de dollars. Après avoir atteint ses objectifs de prévente bêta de 2 millions de dollars en 10 jours, le jeton cherche maintenant à collecter 19 millions de dollars d’ici la fin de la prévente.

Avec une offre de jetons de 2 milliards, 20% de l’offre TAMA est réservée aux futures cotations en bourse centralisées (CEX) et décentralisées (DEX). Par exemple, LBank, un CEX populaire, a récemment tweeté confirmant son intention de déployer TAMA une fois la prévente terminée.

Cette crypto-monnaie a également été vérifiée par CoinSniper KYC et est auditée par Solid Proof.

Rejoignez la chaîne Tamadoge Telegram pour rester à jour avec toutes les dernières nouvelles et informations relatives à ce nouveau projet de cryptomonnaie. Les administrateurs de Telegram ne vous contacteront jamais en premier.

2. Bataille à l’infini

Battle Infinity est un autre projet P2E qui peut également être le prochain penny crypto à exploser. Cette plate-forme décentralisée invite les joueurs à rejoindre la Battle Arena – un jeu métavers où tous les personnages et objets ont été des minutes en tant que NFT utilisant les protocoles intelligents ERC 721.

L’un des meilleurs jetons utilitaires, IBAT, est la crypto-monnaie native de Battle Arena. Les joueurs peuvent acheter des jetons auprès de l’IBAT Battle Swap – un DEX qui offre également des opportunités d’échange de pièces. L’IBAT Battle Stake est un autre moyen pour les investisseurs de générer des rendements en jalonnant leurs pièces pour accumuler des APY (rendement annuel en pourcentage) élevés.

Parmi les jeux P2E supplémentaires, il y a l’IBAT Premier League – la première ligue de fantasy sportive basée sur NFT au monde. Les joueurs s’affrontent pour gagner des jetons en formant leurs équipes fantastiques sur l’écosystème.

Après avoir terminé sa prévente de 90 jours en seulement 24 jours, IBAT a été déployé sur PancakeSwap le 17 août 2022. Après son lancement sur PancakeSwap, le jeton a atteint un prix de 0,01 $ – un gain de prix de 600 % sur le prix de prévente. Actuellement, IBAT se négocie à 0,006 $ par jeton.

Pour obtenir des mises à jour, abonnez-vous à la chaîne Telegram de Battle Infinity. Les administrateurs de Telegram ne vous contacteront jamais en premier, méfiez-vous des imitateurs et utilisez des messages épinglés pour obtenir des informations officielles.

3. Bloc chanceux

Lucky Block est un autre des meilleurs cryptos à acheter en 2022. La crypto-monnaie Lucky Block est une plate-forme de compétition basée sur NFT qui organise des tirages principaux hebdomadaires et des tirages NFT. Les membres de la plateforme ont une chance de gagner jusqu’à 50 000 $ en récompenses de crypto-monnaie.

L’écosystème règle les transactions et récompense les joueurs dans LBLOCK – le jeton natif. Construit comme un protocole BEP-20 pour les DEX, LBLOCK a récemment lancé un jeton V2. Cette nouvelle version de LBLOCK est conçue comme un protocole ERC-20 et a été déployée sur des CEX tels que MEXC.

LBLOCK (V2) se négocie à un prix abordable de 0,002 $ par jeton.

4. Cardan

Cardano est un réseau blockchain open source et une plate-forme de preuve de participation (PoS). En utilisant sa crypto-monnaie native, ADA, la plate-forme règle les transactions sur une base peer-to-peer.

Cardano est un réseau haut débit qui prend en charge jusqu’à 250 transactions par seconde (TPS). En septembre 2021, la plate-forme a lancé le « hard fork Alonzo » – une mise à niveau qui a ajouté des contrats intelligents. Suite à la mise à niveau, Cardano a déployé plus de 100 contrats intelligents en 24 heures. Cela s’est accompagné d’une augmentation des prix, portant l’ADA à un niveau record (ATH) de 3,10 $.

Actuellement, ADA se négocie 82% en dessous de son ATH et est disponible à l’achat pour 0,5 $ par jeton.

Les crypto-actifs sont un produit d’investissement non réglementé très volatil. Aucune protection des investisseurs au Royaume-Uni ou dans l’UE.

5. Décentralisation

Decentraland est une plateforme métavers qui propose aux joueurs une plateforme immobilière virtuelle pour créer, acheter et vendre des terrains numériques. Les parcelles du jeu sont appelées LAND – qui sont créées en tant que jetons ERC 721.

Pour acheter des pièces LAND, les joueurs doivent détenir MANA – un jeton ERC-20 qui est la devise du jeu et native de Decentraland. Après avoir été lancé en 2017 pour 0,025 $, MANA a atteint un ATH de 5,90 $ en 2021.

Cependant, MANA a été corrigé à moins de 1 $ en août 2022. Se négociant à plus de 80 % en dessous de son ATH, MANA a le potentiel de devenir la prochaine crypto-monnaie à exploser en 2022.

6. Dogecoins

Dogecoin est une pièce de mème populaire qui a le potentiel de devenir la prochaine crypto-monnaie à exploser en 2022. Créé en 2013, Dogecoin était basé sur le mème Internet populaire « Doge » et comportait un Shiba Inu comme logo.

Au cours des dernières années, DOGE a attiré le support d’Elon Musk, le propriétaire milliardaire de Tesla. Cela a conduit à des niveaux élevés de volatilité et à des augmentations de prix massives. Le jeton est passé de 0,009 $ en janvier 2021 à un ATH de 0,7 $ en mai de la même année. Cela équivaut à une augmentation de prix de 7600%.

Actuellement, DOGE a corrigé à un prix de 0,08 $ par jeton.

7.XRP

XRP est une technologie sans autorisation, open source et décentralisée et la crypto-monnaie native du réseau Ripple. Ce réseau agit comme un réseau international de transfert d’argent en offrant aux banques et aux institutions financières un moyen plus rapide et plus simple d’envoyer et de recevoir de l’argent dans le monde entier.

Le jeton XRP fournit une liquidité instantanée afin que les transactions internationales puissent être effectuées à grande vitesse. Le grand livre XRP peut gérer 1 500 transactions par seconde et ne prend que 3 à 5 secondes pour effectuer des transactions individuelles.

Après avoir atteint un ATH de 3,84 $ en 2018, XRP se négocie à 0,3 $ par jeton.

Comment acheter Tamadoge

Les sections ci-dessous fournissent un guide étape par étape sur la façon d’acheter Tamadoge – la meilleure crypto-monnaie à investir en 2022.

Étape 1 : Configurer un portefeuille cryptomonnaie

Les investisseurs qui souhaitent commencer à négocier TAMA doivent d’abord créer un portefeuille de crypto-monnaie. Par exemple – MetaMask est un portefeuille cryptomonnaie de premier plan permettant aux commerçants d’acheter TAMA.

Les commerçants peuvent se rendre sur MetaMask et cliquer sur « Télécharger ».

Étape 2 : Achetez des ETH ou des USDT

Avant d’acheter TAMA, les investisseurs peuvent acheter ETH ou USDT et les échanger contre TAMA crypto. Si vous n’avez pas encore acheté ces actifs, rendez-vous sur un échange cryptomonnaie préféré, achetez de l’ETH ou de l’USDT et transférez les jetons vers le portefeuille MetaMask.

Étape 3 : Liez MetaMask à la plateforme de prévente Tamadoge

La prochaine étape est d’aller sur le site Tamadoge et de cliquer sur « acheter ». Les investisseurs peuvent ensuite cliquer sur « Connect Wallet » et choisir leur fournisseur de portefeuille pour se connecter à la plateforme de prévente.

Suivez les instructions pour lier officiellement le portefeuille.

Étape 4 : Achetez des jetons TAMA

La dernière étape consiste à acheter TAMA en entrant le nombre de jetons à acheter. Ensuite, sélectionnez « Convertir ETH » ou « Convertir USDT ». Les acheteurs doivent acheter un minimum de 1 000 TAMA.

