Le prix des pièces de monnaie Binance pourrait être sur une déchirure cette semaine | Cryptomonnaie

La pièce Binance (BNB) change de cap et tire un 180 sur les marchés alors que des vents favorables sont apparus tard lundi soir vers la fin de la séance de négociation américaine. L’action des prix étant soutenue par les vents favorables des marchés boursiers, plusieurs composantes des marchés financiers se détendent un peu après une longue période de pression et de force du dollar. Cette déflation s’accompagne d’une période d’assouplissement au cours de laquelle les crypto-monnaies ont la possibilité de se rallier, offrant de beaux rendements aux traders à court terme.

Le prix BNB mis en place pour une semaine rentable à court terme

Le prix des pièces de monnaie Binance n’était pas différent des autres crypto-monnaies rançonnées par la force du dollar qui maintenait une emprise ferme sur plusieurs classes d’actifs comme les actions et les obligations sur les marchés financiers. Plusieurs classes d’actifs semblent se détacher un peu de leurs niveaux élargis à mesure que le dollar s’affaiblit, ouvrant une marge de manœuvre. Avec cela, les crypto-monnaies et les actions ont une certaine marge de manœuvre, et les commerçants sautent sur l’occasion en force.

Le prix de la BNB pourrait donc voir un support important de son action sur les prix sans véritable fondu à proximité, car les traders voudront utiliser cette fenêtre d’opportunité limitée avant que la force du dollar ne revienne. Avec déjà 13% sur le registre et 14% supplémentaires dans la perspective, le rallye semble être à moitié fait à l’approche de 300 $. Une fois revenu au-dessus de ce niveau, 28 $ supplémentaires sont à gagner vers 328,80 $, où la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours agira à nouveau comme un plafond de prix comme elle l’a fait les 10 et 11 août.

Le risque à la baisse vient du fait qu’un plancher a été identifié autour de 272 $, là où l’action des prix a rebondi précédemment. Dans le cas où aucun nouveau sommet ne peut être imprimé, le risque pourrait être que le prix continue simplement de rebondir alors qu’il atteint des sommets plus bas. Cela indique une possible cassure alors que les baissiers utilisent les mouvements pour vendre le rallye et finalement percer le niveau de base à 272 $, pour tomber à 220 $.