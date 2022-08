Le prix ApeCoin surprend amis et ennemis avec une légère hausse | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin effectue une réaction instinctive à la fin de la session américaine lundi

Le prix APE semble plutôt haussier, car l’action des prix pourrait augmenter.

Attendez-vous à une hausse possible vers la fin de cette semaine vers 5,80 $.

L’action des prix d’Apecoin (APE) a surpris pas mal de traders après qu’une journée pessimiste de lundi s’est inversée au cours des dernières heures de négociation de la session américaine. Les traders ont eu l’opportunité de profiter d’une action sur les prix APE avec une remise par rapport à la semaine dernière alors que la poussière retombait sur le grand événement macroéconomique de vendredi à Jackson Hole. Avec les marchés boursiers sur le devant de la scène et le dollar américain sur le côté, l’élan est là pour les traders d’ApeCoin pour faire monter les prix de quelques points de pourcentage.

Le prix APE pourrait générer 25 % de gains entrants

Le prix de l’ApeCoin a connu une forte reprise lundi alors que les marchés américains ont pu inverser la séance de négociation pessimiste de l’Europe et de l’Asie lundi. Bien que rien n’ait fondamentalement changé, les commerçants ont commencé à voir une doublure argentée. Avec le dollar sur le côté et les actions qui se négocient sur une note positive ce matin, les marchés des crypto-monnaies sont soutenus par de légers vents favorables qui voient l’action des prix augmenter.

Le prix APE devrait donc peut-être même clôturer toute la semaine avec des gains. À la hausse, un seul élément pourrait limiter l’action des prix à partir de tout potentiel de hausse supplémentaire, à savoir la ligne de tendance descendante rouge avec quelques confirmations vers le début du mois d’août. Même ainsi, il supporte toujours un gain approximatif de 25%, même si les traders ne pouvaient pas le dépasser.

Graphique journalier APE/USD

Quelques éléments venus d’Asie pourraient remuer le marché : en Chine, la PBOC pousse contre la dévaluation de sa devise en la fixant plus fort chaque matin, car de nouvelles mesures pourraient secouer les marchés. De plus, la Banque centrale indienne défend sa monnaie en mettant en place un plafond et en secouant le marché avec des mesures supplémentaires qui ne soutiendraient pas les actions ou les crypto-monnaies. Attendez-vous à une baisse vers 4,50 $ – 4,00 $ en tant que zone de base à la recherche d’un support à court terme.